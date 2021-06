Portugal klar til EM efter storsejr

De forsvarende europamestre fra Portugal fik onsdag aften en portion selvtillid mere i rygsækken forud for EM, der begynder på fredag.

Portugiserne besejrede Israel med 4-0 i Lissabon i holdets sidste test inden slutrunden.

En brandvarm Bruno Fernandes stod for to af Portugals mål, mens han også assisterede, da Cristiano Ronaldo kom på måltavlen. João Cancelo scorede det sidste af portugisernes mål.

Ronaldo og co. tager til EM for at forsvare de guldmedaljer, holdet vandt i 2016, da Frankrig blev slået i finalen.

Netop verdensmestrene fra Frankrig er en af Portugals modstandere i gruppe F, der også tæller Tyskland og Ungarn.

Israel er ikke kvalificeret til EM og var også af en lidt anden kaliber, end hvad der formentlig venter portugiserne af modstand i slutrunden.

Alligevel holdt israelerne længe stand i onsdagens kamp, hvor første halvleg lignende en målløs affære.

Men på to minutter - kort før pausefløjtet - fik Bruno Fernandes ændret på det, da han først scorede kampens første mål og derefter lagde op til Ronaldos kasse.

Portugiserne pressede konstant på for flere scoringer i anden halvleg, men igen var det først mod slutningen, at det endelig lykkedes.

Her snød Cancelo det israelske forsvar med en skudfinte og sendte efterfølgende bolden i det lange hjørne.

I dommerens overtid hamrede Fernandes bolden op i hjørnet fra kanten af feltet og viste tydeligt, at han er klar til EM.

Portugal indleder slutrunden mod Ungarn 15. juni.