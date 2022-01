Preben Elkjær kvitter formandspost

Den tidligere fodboldlandsholdsspiller Preben Elkjær stopper som formand i Dansk Boldspil-Unions (DBU) landsholdskomité.

Det oplyser DBU på sin hjemmeside.

Landsholdskomitéen blev sat i verden i 2019 for at sikre, at dansk fodbold på både kvinde- og herresiden er internationalt konkurrencedygtig i forhold til blandt andet kompetencer og setup.

Preben Elkjær blev formand og har siddet i komitéen sammen med blandt andre den tidligere landsholdsback Lars Jacobsen, tidligere minister Lykke Friis og Allan Gaarde, forhenværende sportsdirektør i AaB.

- Jeg er stolt og glad for min tid som formand for landsholdskomitéen. Vi har arbejdet for at sikre de bedste rammer og muligheder for alle vores landshold, og vi er nået et godt stykke vej.

- Nu er det op til en ny formand og de øvrige medlemmer at arbejde for, at vores forskellige landshold fremadrettet udvikler sig og fortsat kan spille op med de allerbedste, siger Preben Elkjær.

Hvem den nye formand bliver, melder historien endnu intet om.

Landsholdskomitéen har blandt andet været med til at skabe sportslige forbedringer for kvindernes landshold, mener DBU.

Landsholdskomitéen har ikke nogen sportslig indflydelse, når de forskellige landshold er samlet.

Den er sat i verden for at bidrage som sparringspartner til DBU's administration, diskutere idéer, komme med deres egne idéer og være med til at sætte fokus på landsholdene, har fodbolddirektør Peter Møller tidligere sagt.

