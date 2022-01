Premier League er Eriksens store plan

Den hjerteopererede dansker kaster sig ud i veltimet medieoffensiv for at sikre et skifte tilbage til Premier League i vinterens transfervindue

Christian Eriksens offensive melding om, at han vil nå VM-truppen, er første store skridt i en storstilet plan for danskerens fremtid.

Udmeldingen og kanalen er nemlig velvalgt og ikke timet tilfældigt.

Den danske tekniker melder sig nemlig ind i fodboldens bevidsthed, netop som vinterens transfervindue bliver banket på vid gab.

Det minder i en mindre skala om det, som Cristiano Ronaldo gjorde, da historierne om hans ønske om at forlade Juventus pludselig begyndte at florere, mindre end en uge før transfervinduet lukkede i sommer.

Det handler om at fange opmærksomheden og spille sig ind i klubbernes bevidsthed og planer.

Fremtidsplanerne kan anes. Foto: Lars Poulsen

Christian Eriksens beslutning om at fortsætte har længe svirret i fodboldkredse.

Hans agent Martin Schoots har holdt emnet ud i strakt arm, men allerede i november kunne Ekstra Bladet fortælle, at Christian Eriksen havde ambitioner om at fortsætte karrieren.

Ophævelsen af kontrakten med Inter 17. december var i den henseende den sidste formelle hindring for at gå videre med planerne.

Christian Eriksen kunne ikke officielt kommunikere sine ønsker om at fortsætte, før han var fri af Inter, da ingen klubber var parat til at betale transfersum for den lottokupon, som den hjerteopererede danske udgjorde.

Inter blev nødt til at afskrive restværdien af danskeren på omkring 100 mio. kr., lige som Eriksen formentlig har fået en del af sin løn med ved ophævelsen.

Afsted, afsted. Foto: Lars Poulsen

Med det på plads valgte Christian Eriksen så at bide sig i læben og brugte så den mest nøgterne danske kanal, DR, til at give sine første officielle ord siden dramaet i Parken.

Efter næsten syv måneders radiotavshed blev to videoklip fra DR-samtalen lagt op på Eriksens Twitter – behørigt udstyret med engelske undertekster.

Det kommer samtidig med, at Martin Schoots i offentligheden har skruet massivt op for kommunikationen.

Kanalerne er velvalgte – lige som DR var det til interviewet.

Og de er konsekvent hollandske eller engelske.

Mandag kunne Daily Mail meddele, at især klubber i Holland og England viste interesse for Christian Eriken.

Tilfældigt… meh!

Klappet og klar - kurs mod Premier League. Foto: Lars Poulsen

Nærmest parallelt med Christian Eriksens interviewbidder på DR rullede af sted, så kørte Eriksen-klanen så endnu en medie-mastodont i stilling.

BBC lancerede i et stort interview med Martin Schoots en kærlighedserklæring til livet i England.

- At spille i England igen vil bestemt føles som at vende hjem for Chris og hans familie, sagde den hollandske agent.

- Christian er blevet behandlet exceptionelt godt af den britiske offentlighed, ikke alene grundet hans fodbold-færdigheder, men også grundet hans menneskelige værdier, beskedenhed og uselviskhed, lyder fanfaren.

Det er et åbenlyst signal til Premier League-klubberne om, at Christian Eriksen går benhårdt efter at vende tilbage til den liga, hvor han blev verdensklasse.

Drømmen om VM er født. Foto: Lars Poulsen

De helt store klubber i top seks synes udelukket, men længere nede i tabellen kunne nyrige Newcastle sagtens bruge Eriksen som chanceskaber – og Aston Villas danske sportsdirektør Johan Lange kender alt til sin landsmand.

Kortene er på bordet.