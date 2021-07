Presset er på England

De blev sendt af sted med rød-hvide flag fra Helsingør for sidste gang. Med sang og glade smil.

Næste gang Kasper Hjulmand og det danske landshold viser sig på dansk grund, kan det være som europamestre.

Men de kan også sidde i maskinen torsdag på vej hjem til Danmark efter et nederlag til en af fodboldens stormagter.

Onsdag venter en stor mundfuld, når England byder til dans på hjemmebanen, Wembley. Omvendt kan Danmark også profitere af det pres, som englænderne er under fra alle de fodboldglade landsmænd.

Kasper Hjulmand forsikrer, at Danmark kommer til at give England kamp til stregen. - Det bliver en tæt kamp, hvor ingen af holdene vil dominere i lange perioder, mener han. Foto: Lars Poulsen.

- Der er et meget stort pres på England i forhold til os. Alle englændere forventer, at de skal slå os. Det psykologiske spil kan vi godt udnytte, mener Kasper Hjulmand og slår fast:

- Den 1-0 sejr vi fik på Wembley sidste efterår er med til at give os håb og tro på, at vi godt kan besejre dem igen, fastslår han.

Tirsdag aften trænede landsholdet for sidste gang på Tottenhams nye træningsanlæg, fordi det ikke er tilladt at træne på Wembley forud for kampene under EM. Tirsdag ville det heller ikke været praktisk muligt, fordi Spanien og Italien mødes i den anden semifinale.

Kasper Hjulmand benyttede endnu engang pressemødet forud for en kamp til at takke danskerne. - Den støtte og opbakning I har givet os, har medført ekstra energi til spillerne, siger han. Foto: Lars Poulsen.

Danmark har gennem de seneste fem år opbygget en stærk tro, en stabilitet, som meget få landshold har vist. Siden 0-1 nederlaget til Makedonien i oktober 2016, har Danmark spillet 53 landskampe. Blot fem af dem er tabt. Tre gange til Belgien og siden har vikarlandsholdet tabt til Slovakiet. Og så vandt Finland den kamp, der aldrig burde være genoptaget 12. juni efter Christian Eriksens kollaps.

- Vi er et stærkt kollektiv, der er meget svære at spille imod.

- Vi har en stærk tro på egne evner. Og vi kommer til at gøre alt, hvad vi kan for at besejre England, siger Kasper Hjulmand.

Han glæder sig over, at der trods alt kommer i underkanten af 8000 danskere onsdag aften på Wembley.

- Vi er ikke færdige endnu, vi har mere at give til den her turnering.

- Jeg vil altid helt møde de bedste. Og derfor ser jeg frem til udfordringen mod England. For tænk, hvis vi med 5,5 millioner i lille Danmark kan nappe England på Wembley. Større motivation får vi ikke, forsikrer Kasper Hjulmand, der glæder sig over frit valg på alle hylder.

- Alle 25 mand er spilleklar. Og jeg kan love jer for, at vi glæder os. Vi kommer til at give den fuld gas, forsikrer landstræneren.