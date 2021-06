Presset til at spille: Behov for krisehjælp

- Vi havde to muligheder; enten at spille kampen færdig lørdag aften eller søndag kl. 12.00, forklarer Kasper Hjulmand, der har fuld forståelse for, at Simon Kjær ikke kunne fortsætte

Oven på Christian Eriksens kollaps kort før pausen, blev Danmark presset til at spille kampen mod Finland til ende.

Det var slet ikke en mulighed for UEFA helt at aflyse kampen.

Det fortæller en stærkt bevæget landstræner Kasper Hjulmand på pressemødet efter Danmark tabte 0-1 til Finland i åbningskampen ved EURO 2020.

- Vi blev præsenteret for to muligheder. Kampen skulle spilles færdig i aften (lørdag, red.) eller søndag kl. 12.00.

- Det var totalt uoverskueligt for spillerne at tage hjem på hotellet, ikke sove hele natten og så starte bussen for at køre tilbage søndag og spille kampen færdig.

- Helt ærligt handlede det om at få det overstået. Det var, hvad spillerne valgte sammen, siger en meget bevæget Kasper Hjulmand på pressemødet efter nederlaget.

Spillerne samlet i en klynge før kampen blev genoptaget. Simon Kjær måtte udgå efter en times spil. Han var for bevæget til at fortsætte kampen. Foto: Lars Poulsen.

Kasper Hjulmand fortæller om et omklædningsrum, der var stærkt præget af begivenhederne.

- Der sad spillere, som er fuldstændigt færdige følelsesmæssigt. De sidder og holder om hinanden. Det er en traumatisk oplevelse, de har været udsat for.

Simon Kjær fortsatte kampen, men han kunne ikke spille den til ende. Christian Eriksen er en af hans tætte venner.

Pierre Emile Højbjerg brændte et straffespark og var nedtrykt oven på skuffelsen. Foto: Lars Poulsen.

De er nære venner, selv om de spillerne for de rivaliserende klubber i Milano.

Kasper Hjulmand havde dyb forståelse for, at Simon Kjær måtte smide håndklædet efter en times spil.

- Simon var dybt berørt og var i tvivl om, hvorvidt han kunne fortsætte. Han gav det et skud, men det kunne ikke lade sig gøre.

- Jeg har svært ved at forestille mig at skulle spille en fodboldkamp selv. Det var overvældende, forklarer Kasper Hjulmand.

Landsholdet skal nu have gang i kriseberedskabet de kommende dage for at få truppen på højkant igen.

Det er en opgave, som landstræneren får hjælp til af professionelle folk.

- Vi bruger de næste par dage på at bearbejde det, så godt vi kan. Og der er selvfølgelig professionelle folk omkring os, påpeger han.

- Vi har at gøre med topprofessionelle atleter, som ofrer så mange ting for at nå store ting. Der er en enestående holdfølelse på dette hold.

Kasper Hjulmand var chokeret og meget påvirket af begivenheden. Foto: Lars Poulsen.

- Det er en kammeratlig følelse, fordi de kender hinanden på kryds og tværs, deres liv er foldet ind i hinanden.

- Med det samme tænkte de på familien, på Christians familie, med det samme, siger en dybt berørt Kasper Hjulmand.