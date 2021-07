Prins William blander sig: - Total uacceptabelt

Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka blev alle udsat for racistiske kommentarer efter straffesparksnederlaget til Italien søndag aften.

Det engelske fodboldforbund har fordømt opførslen, og nu blander Prins William sig også i sagen.

Prinsen, der selv var på stadion, kommenterer sagen i et opslag på Twitter.

- Jeg bliver syg over de racistiske fornærmelser rettet mod engelske spillere efter gårsdagens kamp. Det er total uacceptabelt, at spillere må tåle denne afskyelige opførsel.

- Det må stoppe nu, og alle involverede skal stå til ansvar, skriver hertugen af Cambridge på Twitter.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Prinsen var selv til stede på Wembley søndag aften. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Retorikken ligner den, som det engelske fodboldforbund, FA, brugte efter kampen.

- FA fordømmer på det kraftigste alle former for diskrimination og er forfærdede over den onlineracisme, der er blevet sendt i retning af nogle af vores engelske spillere på sociale medier, lyder det i udtalelsen.

- Vi kan ikke sige det mere tydeligt. Alle, der står bag sådan en afskyelig adfærd, er ikke velkomne til at følge holdet. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at støtte de berørte spillere.

- Samtidig opfordrer vi til, at alle de ansvarlige får de hårdest mulige straffe, siger FA.

Også landstræner Gareth Southgate har mandag formiddag kommenteret racismen i forbindelse med et digitalt pressemøde og brugt udtrykket 'uacceptabelt.

- Det er ikke det, vi står for. Landsholdet er for alle, siger Southgate blandt andet.

Udover racisme markerede en række engelske fans sig også ved at udøve vold i forbindelse med EM-finalen.

De tre spillere brændte alle deres forsøg i straffesparkskonkurrencen, efter Harry Kane og Harry Maguire havde scoret.