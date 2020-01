Priser sig lykkelig: - Det ville være forfærdeligt

Ved sommerens EM-slutrunde er det ikke kun til de tre gruppekampe i Parken, at det danske fodboldlandshold har en fordel.

Spillerne og trænerteamet kan nyde godt af at forberede sig i vante rammer, og det har helt sikkert positiv påvirkning på de danske EM-chancer, mener Dansk Boldspil-Unions fodbolddirektør, Peter Møller.

Foto: Lars Poulsen

Samtidig er han glad for, at EM-billetten blev sikret i Irland i november, selv om Danmark havde en EM-livline i form af playoffkampe i marts, hvis kvalifikationen var kikset i første omgang.

- Holdet har gjort sig selv en kæmpe tjeneste ved ikke først at få afklaring til marts. Det ville være forfærdeligt at gå tre måneder mere og ikke vide, om vi ville komme med eller ej. Nu er der rigtig meget logistik, som vi allerede har på plads, og det giver ro i maven.

- Vi har sørget for, at vi har en god bane i Helsingør, vi har staben på plads, og den er blevet optimeret meget de sidste par år. Hotellet er også på plads, så det bliver en speciel slutrunde, hvor vi skal bo og træne, hvor vi plejer, siger Peter Møller.

I anledning af europamesterskabets 60 års jubilæum er EM spredt ud over Europa med kampe i 12 forskellige lande. I gruppespillet bliver Danmarks længste rejse køreturen på cirka 44 kilometer mellem Marienlyst Strandhotel og Parken.

- Jeg tror, at det giver vildt meget, at vi ikke skal ud og rejse i de første tre kampe. Vi kommer til at have ro på i modsætning til andre hold - for eksempel Belgien - for rejsedage kræver både tid og energi. I stedet kan vi bruge den tid på at forberede os, siger Peter Møller.

Fodbolddirektøren mener også, at der er grund til at se optimistisk frem mod slutrunden, selv om det er umuligt at spå om nøglespillernes form et halvt år ud i fremtiden.

- Vi har al mulig grund til at optræde selvtillidsfuldt i forhold til det, der er blevet skabt af Åge og Jon. Der er en god holdånd, stor optimisme og en stor kontinuitet omkring holdet, og det giver et afsæt til at levere gode resultater.

- Det viste holdet også i kvalifikationen, hvor det blandt blev til fire point mod Schweiz. Nu er vi havnet i en gruppe, hvor mange regner med, at vi går videre. Det skal vi også tro, at vi kan, men alle spillerne ved også, at der skal arbejdes for det, siger han.

Landsholdet skal spille fire testkampe inden EM - to i marts og to i juni. Foreløbig ligger kun testkampen mod England på Wembley på plads. Den spilles 31. marts.

Danmark åbner EM mod Finland 13. juni.

