Landsholdsfodbold ... 23. jun. 2021 kl. 21:33

Protest under nationalsang: Løber på banen med regnbueflag

UEFA tillod ikke, at Allianz Arena lyste op i regnbuefarver, mens Ungarn forbyder skolemateriale om homoseksuelle eller transpersoner. Under Ungarns nationalsang viste en fan sin utilfredshed ved at løbe på banen med et regnbueflag