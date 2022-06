Rådden sag for retten: De kan ende i spjældet

Nu er fisken så rådden, at stanken er ulidelig. Så bedre sent end aldrig. Efter syv års forberedelser begynder i dag i schweiziske Bellinzona en retssag, som kan ende med at sparke verdensfodboldens tidligere topfolk Sepp Blatter og Michel Platini fem år bag tremmer.

Det lyder voldsomt. Det er det også. 86-årige Blatter, FIFA-præsident fra 1998 til 2015, er blandt andet anklaget for bedrageri, underslæb og dokumentfalsk.

Michel Platini, 66 år, UEFA-præsident og vicepræsident i FIFA fra 2007 til 2015, er anklaget for bedrageri, medskyldig i underslæb og uretmæssig tilegnelse af FIFA’s penge.

Hele sagen bunder i en overførsel på 15 millioner kroner fra Blatter til Platini i 2011. Blatter siger, det var løn for konsulentarbejde, som Platini havde udført som særlig rådgiver for ham selv og for FIFA fra 1998 til 2002. Sandheden er måske snarere, at det var betaling/bestikkelse for at få Platinis støtte til endnu et genvalg som præsident.

Ved valget som FIFA-præsident i 2011 blev Blatter udfordret af Mohamed bin Hammam fra Qatar. Blatter havde brug for de europæiske stemmer, og dem havde Platini godt styr på. Egentlig var det forventet, at Platini selv ville stille op mod Blatter, men den franske UEFA-præsident valgte at vente fire år mere. I stedet gik han med penge på lommen i brechen for Blatter.

Da Sepp Blatter endelig gik af som præsident for FIFA i 2015, lå det i kortene, at Michel Platini ville blive kåret som hans afløser. Sådan skulle det ikke gå.

Michel Platini. Foto: Denis Balibouse/Ritzau Scanpix

Forklaringen er den, at da schweizisk politi under ledelse af statsanklager Michael Lauber i maj 2015 stormede hotel Baur au Lac i Zürich og arresterede en lang række højtstående FIFA-folk, blev der samtidig sendt en styrke afsted til FIFA’s hovedkvarter på FIFA-strasse. Her beslaglagde politiet tonsvis af dokumenter og andet materiale.

Få dage efter politirazziaen, som i høj grad var styret af det amerikanske forbundspoliti, FBI, valgte Sepp Blatter selv at trække sig som præsident, og FIFA besluttede at en ny skulle vælges på en ekstraordinær kongres efter årsskiftet.

Platini blev udråbt som den stensikre kandidat, men Michael Lauber og hans folk fandt i det omfattende materiale, som var blevet beslaglagt hos FIFA, den mistænkelige pengeoverførsel fra Blatter til Platini. Den lugtede af død fisk.

Fundet fik Michael Lauber til at rejse den straffesag mod Blatter og Platini, som nu endelig er nået frem til retten i Bellinzona.

Hos FIFA slog man dog til allerede i 2015 og udelukkede både Blatter og Platini fra al fodbold. Platinis drøm om at blive fodboldens førstemand visnede bort.

Men som Blatter erklærer han sig uskyldig. Platini hævder, at pengene var en tilbagedateret tillægsløn, men imidlertid sætter schweizisk lov en femårig frist for sådanne betalinger.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sepp Blatter. Foto: FABRICE COFFRINI/Ritzau Scanpix

Platini har også sagt, at Blatter havde fortalt ham, at FIFA på det tidspunkt frem til 2002 ikke havde haft råd til at betale ham. Det selv om FIFA i perioden havde et overskud på en milliard kroner.

Michel Platini har tidligere sagt til Ekstra Bladet, at han er udsat for et komplot. At det ikke var tilfældigt, at statsanklager Lauber faldt over pengeoverførslen på de 15 millioner kroner.

Komplotmagerne er ifølge Platini selvsamme statsanklager Lauber samt Gianni Infantino, som højst overraskende kom ind fra højre i 2016 og satte sig tungt på præsidentposten i FIFA.

Platini og Infantino havde arbejdet sammen i mange år i UEFA. Platini som præsident og Infantino som generalsekretær og manden, der trillede med kuglerne, når der skulle trækkes lod til Champions League.

Da Infantino tiltrådte sit embede i FIFA, blev det afsløret, at han havde holdt en række hemmelige mødet med Michael Lauber og flere andre personer fra den schweiziske anklagemyndighed.

Møderne, som der ikke findes referater fra, har medført, at Lauber er blevet fyret, hvilket er en stor skandale i Schweiz.

Afsløringerne af de hemmelige møder mellem Lauber og Infantino har bestyrket Platini i troen på, at han er udsat for et komplot, og han har sat sine advokater i både Schweiz og Frankrig til at grave videre i sagen.

Men nu skal han først selv for retten i Bellinzona. Det er dog Blatter, der får lov til at åbne ballet onsdag, mens Platini indtager skranken foran de tre dommere torsdag.

Der er afsat 14 dage til den ildelugtende affære, og undervejs er der indkaldt en lang rækker vidner, herunder repræsentanter fra FIFA. Sidste retsdag er 22. juni, og der afsiges dom 8. juli.

Der gik rystelser gennem Zürich. FIFA-kolossen krakelerede. Sepp Blatter holdt krampagtigt fast i magten, men til sidst blev også han fanget i korruptionens dynd. Han trak Michel Platini med sig. Her syv år efter risikerer de at havne i spjældet.