Racisme-skandale for åben skærm: Nu er dommen faldet

Bulgarien er tirsdag blevet straffet med en bøde og skal spille for lukkede døre efter en kedelig racismesag

Bulgariens Fodboldforbund er blevet straffet for racisme i en EM-kvalifikationskamp mod England.

Bulgarien skal spille mindst en kamp uden tilskuere og betale 75.000 euro (560.000 kroner) i bøde, oplyser Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA).

UEFA uddeler straffen for racistisk opførsel fra de bulgarske tilskuere i kampen mod England 14. oktober.

Straffen til Bulgarien lyder på to kampe for lukkede døre, men den anden af kampene er gjort betinget i de næste to år og afhænger af bulgarernes opførsel i perioden.

Det bulgarske forbund skal også sørge for, at der er antiracistiske bannere på stadion til de næste to hjemmekampe. Der skal stå "nej til racisme" på bannerne med UEFAs logo.

Forbundet har fået en bøde yderligere på 10.000 euro (75.000 kroner), fordi tilskuere forstyrrede den engelske nationalhymne kort før kampen.

Det har Det Engelske Fodboldforbund også fået en bødestraf for at gøre, da den bulgarske nationalhymne blev forstyrret af engelske tilskuere. Den bøde lyder på 5000 euro.

To gange blev kampen afbrudt på grund af racistiske tilråb rettet mod de engelske spillere.

I forvejen var flere afsnit på stadion lukket for tilskuere, fordi der tidligere har været problemer i forbindelse med Bulgariens hjemmekampe.

Skandalekampen har skabt efterdønninger. Præsidenten for Bulgariens Fodboldforbund, Borislav Mihailov, er trådt tilbage på direkte opfordring fra landets præsident.

Landstræneren for Bulgariens fodboldlandshold, Krasimir Balakov, har sagt sit job op.

Seks tilskuere er blevet anholdt på baggrund af overvågningsbilleder fra stadion, hvor der ifølge anklagen både blev heilet og udsendt abelyde.

England vandt i øvrigt kampen mod Bulgarien med 6-0.

