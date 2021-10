Rammer milepæl: - Måske 25 for lidt

Kampjubilar Kasper Schmeichel har kæmpet hele sin karriere for at repræsentere Danmark

Når Danmark møder Moldova, står Kasper Schmeichel endnu en gang klar til at vogte målet. Hjulmands ankermand spiller lørdag sin kamp nummer 75 for landsholdet.

Schmeichel mener ikke, kampen er ekstra speciel på jubilæet, til gengæld synes keeperen, at det godt kunne have været blevet til flere kampe i landsholdstrøjen.

- Alle landskampe er altid en kæmpestor ære. Jeg føler, at jeg måske har 25 kampe for lidt, men det er jo sådan det er. Det giver jo bare som altid blod på tanden for mere.

- Det var jo et hold, jeg har drømt om at spille på hele mit liv, og jeg følte, at jeg egentlig ikke fik en chance, som jeg fortjente, fordi jeg skulle vente mange år, siger Schmeichel inden landsholdstræningen torsdag.

34-årige Kasper Schmeichel fik i marts 2013 sin landsholdsdebut under Morten Olsen i et kedeligt 3-0 nederlag på udebane mod Nordmakedonien.

I den mislykkede kvalifikation til EM i 2016 satte Schmeichel sig tungt på målmandsposten i en alder af 28 år.

Kasper Schmeichel har været en stor del af landsholdets succes. Keeperen har endnu ikke lukket mål ind i kvalifikationen til VM i Qatar. Foto: Lars Poulsen.

Jagten for at komme til at repræsentere Danmark har igennem hele karrieren været en stor motivation for Leicester-keeperen på trods af ventetiden.

- Det har jo givet lysten til at spille endnu mere og få repræsenteret sit land på den måde, jeg føler, jeg ville som dreng. Det har været en stor motivation hele min karriere.

- Som med alt i livet, så skal du have tålmodighed, og du skal ikke lade det fjerne motivationen. Tværtimod, siger Kasper Schmeichel.

Med sin 75. kamp lægger Kasper Schmeichel sig op på en delt 21. plads over flest spillet landskampe ved siden af Daniel Agger og Per Røntved.

Schmeichels far, Peter, ligger øverst på listen med 129 landskampe, imens landsholdsanfører Simon Kjær ligger øverst af de aktive spille på en tredjeplads med 115 kampe for Danmark.