Ramt af kaos - nu er Kasper glad igen

Kasper Hjulmand er lettet over, at der endelig er ro i landsholdslejren

Det har været den mest kaotiske uge på det danske landshold i mange år.

Corona-forvirringen har været total, mens et hav af spillere er røget ind og ud av svingdøren på Hotel Marienlyst samtidig med, at der har været forhandlet med den engelske regering om tilladelse til at flyve store profiler som Kasper Schmeichel og Pierre-Emile Højbjerg hjem til Danmark.

Men nu er der ved at være ro på. De nyindkaldte er sendt hjem, stjernerne er tilbage og truppen er nede på overskuelige 25 navne.

Kasper Hjulmand har som landstræner befundet sig i orkanens øje. Og her har der aldrig været optræk til panik, forklarer han.

- Jeg har det faktisk ok med kaos. Jeg er gift og har tre børn, siger landstræneren med et smil.

- Fra lørdag morgen, hvor jeg fik opkaldet om situationen i England, og til nu, har der været rimelig meget at forholde sig til. Men jeg har det ok med hurtige forandringer. Jeg er ikke så påvirket af sådan nogle ting, fortæller Hjulmand, der bare har forholdt sig til det, han havde indflydelse på.

De blev sendt hjem fredag: Oliver Abildgaard

Anders Dreyer

Erik Sviatchenko

Rasmus Falk

Jesper Hansen

Oliver Christensen

Victor Nelsson Han blev sendt hjem lørdag med hofteskade

Kasper Dolberg De ankom fra England: Kasper Schmeichel Andreas Christensen Jannik Vestergaard Pierre-Emile Højbjerg Mathias Jensen Henrik Dalsgaard Jonas Lössl

- Jeg prøver at sige, ’så er det sådan, det er’, og så arbejde ud fra det. Jeg kan godt lide at arbejde mod oddsene. Det er sjældent, at tingene går snorlige, og jeg fokuserer på det, jeg kan gøre noget ved.

Men nu er 'A-kæden' til rådighed igen, og det er alt andet lige en stor lettelse for manden med ansvaret for resultaterne.

- Jeg er meget glad og lettet over, at det ordnede sig. Jeg kunne heller ikke rigtig se, hvordan det kunne være anderledes. Men det er godt, og da vi holdt møde fredag aften, var der godt at se ud over rummet og konstatere, at nu er vi her, siger Kasper Hjulmand, der udover en topplacering i Nations League-gruppen også jagter en topseedning til den kommende VM-kval.

Her er et point i de to næste kampe nok.

- Jeg tror, det giver noget energi. For vi har en gruppe spillere, som er så klar til kampen. Vi glæder os og er helt vildt klar, understreger Kasper Hjulmand, der endnu ikke ved, om han kan råde over Joakim Mæhle, der fik et skrub mod svenskerne.

Til gengæld er Kasper Schmeichel tilbage i buret, og han er sulten efter at have være henvist til sofaen og tv-skærmen, da Sverige blev besejre.t

- At misse en landskamp, betyder meget. Det var en kamp, jeg rigtig gerne ville have spillet, men der sker en masse ting i verden, vi ikke har kontrol over, og vi må leve med de regler, der bliver opsat. Jeg er bare glad for, at der er fundet en løsning, siger målmanden, der forhåbentlig får en stille søndag aften i Parken.

