Randers-angriber sikrer overraskende point

Det så længe ud til at ende med en ventet favoritsejr, da Elfenbenskysten med sine mange profiler mødte Sierra Leone ved Africa Cup of Nations søndag.

Men sidstnævnte endte alligevel med at få et point med fra kampen. Randers FC-angriberen Alhaji Kamara blev helten for Sierra Leone, da han to et halvt minut inde i kampens tillægstid fik udlignet til 2-2, hvilket også blev slutresultatet.

Kamaras scoring var lettere bizar. Elfenbenskystens målmand, Badra Ali Sangare, kunne på forunderlig vis ikke holde fast i en tilbagelægning fra en medspiller.

Bolden endte inde foran mål, hvor Alhaji Kamara, der lige var snublet, halvt liggende fik skovlet bolden ind.

Sangare, der nærmest slog en kolbøtte, da han skulle håndtere tilbagelægningen, slog sig tilsyneladende i situationen og måtte tilses af læger, hvilket betød, at der endte med at blive spillet ti minutters tillægstid.

Alhaji Kamara var kommet på banen med et kvarter tilbage af den ordinære spilletid i stedet for en anden superligaspiller, Mustapha Bundu.

Ajax-bomberen Sébastien Haller og Nicolas Pépé, som spiller i Arsenal, scorede Elfenbenskystens mål i kampen. Musa Noah Kamara havde udlignet til 1-1 for Sierra Leone kort inde i anden halvleg.

Elfenbenskysten og Sierra Leone har henholdsvis fire og to point i gruppe E, hvor også Algeriet og Ækvatorial-Guinea er med. De to mødes senere søndag. To hold går videre fra gruppen, mens tredjepladsen også har mulighed for avancement.