Rasende efter klap bagi: - Jeg er harm over det

Joachim Andersen var med sit hold Crystal Palace involveret i en grim episode 19. maj mod Everton, da hundredvis af fans invaderede banen, ligesom han fik et klap bagi af en kvinde

Han optræder normalt fattet foran pressen, men onsdag formiddag i forbindelse med landsholdets træning i Helsingør, havde Joachim Andersen noget på hjerte.

Det ville han meget gerne ud med, og det skete med alvor i stemmen.

- Det var uhyggeligt. De talte jo til en, som om man var den værste person i verden og råbte grimme ting. Det var ikke særligt sjovt, når de med deres telefoner gik helt op i ansigtet af en.

- Jeg frygtede for min egen sikkerhed, fordi jeg ikke vidste, hvad de kunne finde på, siger forsvarsspilleren.

Crystal Palace-stopperen henviser til Premier League-kampen 19. maj, hvor Everton på hjemmebane spillede for overlevelse.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Jan Sommer

Med 10 minutter tilbage af kampen scorede hjemmeholdet et vigtigt mål, og det fik hundredvis af fans til at invadere græstæppet, selvom opgøret langt fra var færdigspillet.

Det endte i kaotiske scener, hvor Crystal Palace-spillerne måtte flygte for at komme i sikkerhed, ligesom cheftræner Patrick Viera endte i en batalje med en Everton-fan, der blev lidt for nærgående.

Joachim Andersen var også selv involveret i en episode, hvor han fik et klap bagi af en midaldrende kvinde. En situation, der blev fanget på video.

Artiklen fortsætter under videoen..

- Jeg har fået tilsendt den video så mange gange, og jeg må bare sige, at jeg er harm over det. Det bør ikke kunne lade sig gøre. Det var uacceptabelt. Der sad to kvinder og en lille dreng og opførte sig skidedårligt, siger han og fortsætter:

- Det var så absurd, at de løber på banen med 10 minutter igen, da de ikke havde sikret sig noget som helst endnu. Det var overdrevet, og der skal simpelthen findes en løsning på det. Fansene må jo åbenbart gøre alt, men vi spillere må ikke gøre noget som helst.

Kampen endte med en 3-2-sejr til Everton, der dermed sikrede sig endnu en sæson i Englands bedste række.

Joachim Andersen har spillet en god sæson for Crystal Palace, men nu er Premier League gået på sommerpause, og han skal i stedet koncentrere sig om tjansen med det danske landshold.

På fredag skal Danmark møde Frankrig.

