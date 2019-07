Rasende Messi med konspirationsteori: - De styrer alting

Lionel Messi beskylder det sydamerikanske fodboldforbund for at lade sig styre af Brasilien efter Argentinas nederlag i Copa America-semifinalen i nat

Heller ikke 2019 bliver året, hvor Lionel Messi bryder forbandelsen og hiver et stort trofæ hjem til Argentina.

Natten til onsdag dansk tid blev Argentina sendt ud i Copa America-mørket af Brasilien, der vandt holdenes fælles semifinale med 2-0. Dermed må Messi stadig se langt efter den triumf med fædrelandet, han har tørstet efter siden debuten i 2005.

Men denne gang var det ikke 32-årige Messis skyld, at tingene ikke gik Argentinas vej. I hvert fald ikke følge hovedpersonen selv, der efter kampen var rasende på både dommer, VAR og det sydamerikanske fodboldforbund

- VAR er blevet brugt mange gange i løbet af turneringen, og folk er blevet trætte af det. Men i dag blev der ikke dømt noget, siger Messi med henvisning til især to episoder, hvor argentinerne ville have straffespark.

Argentina ville gerne have haft straffespark i to situationer. Men dommeren hverken fløjtede eller gik til monitoren for at se episoderne igennem. Foto: PILAR OLIVARES/Ritzau Scanpix

Problemet stikker dog dybere end semifinalen. Lionel Messi insinurerer således meget kraftigt, at det sydamerikanske fodboldforbund er på Brasiliens side.

- Hver gang der var et minimum af kontakt, fik de frispark. Forhåbentlig vil CONMEBOL (Det Sydamerikanske Fodboldforbund, red.) gøre noget ved de her dommerproblemer.

- Vi gjorde alt, hvad vi kunne, men vi havde ting imod os. Men jeg tror ikke, der er noget at gøre, Brasilien styrer alting, siger Lionel Messi ifølge nyhedsbureauet AP.

Og hvem ved? Måske er det netop det sydamerikanske fodboldforbund, der er skyld i, at Argentina ikke har vundet Copa America siden 1993. Syv år tidligere bragte en vis Diego Maradona argentinernes seneste VM-guld hjem med triumfen i Mexico.

Messi var med til at vinde OL-guld i Beijing i 2008, men det betragtes trods alt ikke som en af de helt store meritter i fodboldverdenen.

Lionel Messi og Argentina formåede ikke at score i opgøret mod Brasilien. Foto: Mauro Pimentel/Ritzau Scanpix

