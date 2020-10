Rasende på Neymar: - Han er en klovn

Den brasilianske stjerne Neymar bliver stærkt kritiseret efter Brasiliens 4-2 sejr over Peru i den sydamerikanske kvalifikation til VM i 2022.

Kritikken kommer fra Perus forsvarsspiller Carlos Zambrano, der ifølge Goal.com ikke er tilfreds med Neymars måde at opføre sig på under kampen.

- Helt ærligt, han er en fantastisk spiller, en af de bedste i verden, men jeg synes, han er en rigtig klovn. Han er klar over alt, hvad han gør på banen, og han ser efter den mindste kendelse.

Paris Saint Germain-stjernen fik tildelt to straffespark under kampen, som han sikkert konverterede til mål, og det er specielt, når Neymar nærmer sig feltet, Zambrano har et problem med brasilianeren, der nettede tre gange i kampen

- I straffesparksfeltet kastede han sig ned fire eller fem gange for at se, om de ville give ham et straffe. I sidste ende fik han, hvad han ville have. To straffespark, som ikke skulle have været dømt.

Zambrano, der til dagligt spiller i argentinske Boca Juniors, blev i kampens døende minutter udvist for at sende en albue i hovedet på Richarlison.

Neymar har nu scoret 64 mål i 103 landskampe og er nu nummer to på listen over de mest scorende spillere på det brasilianske landshold. Foto: Paolo Aguilar/Ritzau Scanpix

Med et hattrick gik 28-årige Neymar i går forbi Ronaldo på listen over alletiders mest scorende på det brasilianske landshold. Dermed ligger han nummer to på den liste med 64 mål.

Nummer et på listen er legenden Pelé, der har scoret 77 mål i 92 landskampe. Neymar har optrådt 103 gange for det brasilianske landshold, der lige nu ledes af Tite.

Brasilien har fået maksimum point i den sydamerikanske VM-kvalifikation, hvor de sammen med ærkerivalerne fra Argentina fører puljen.

Næste gang de skal i aktion er mod Venezuela og Uruguay 12. og 17. novmeber.

