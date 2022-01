Rasende på UEFA: - Det er grotesk

Få danskere glemmer, da Christian Eriksen faldt om i Parken med et hjertestop. Men UEFA ser ud til at have parkeret det godt og grundigt.

For efter den danske landsholdsspillers kollaps under Danmarks åbningskamp ved EM, blev den europæiske fodboldforbund enig med den europæiske spillerforening, FIFPRO, om, at der i fremtiden skal være retningslinjer for, hvordan man tackler lignende situationer, hvis de opstår under en kamp.

Et halvt år senere sidder direktøren for Spillerforeningen i Danmark tilbage og venter stadig i stærk utilfredshed.

- Vi havde en klar aftale med UEFA om at få set på det her, så vi ikke havner i en lignende situation en anden gang, hvis en spiller falder om på banen, siger Michael Sahl og fortsætter:

De danske spillere var under tungt mentalt pres, da Christian Eriksen faldt om i sommer. Foto: Lars Poulsen

- Nu er der gået mere end et halvt år, og jeg kan konstatere, at selv om FIFPRO har rykket UEFA for handling flere gange, så er der intet sket.

- Det virker til, at UEFA har brugt den her sag politisk. Og det er simpelthen ikke godt nok.

Spillerforeningen i Danmark vil meget gerne have indført klare protokoller for, hvordan man håndterer sådan en situation, hvor en spiller falder livløs om på banen under en kamp.

Det var ikke første gang med Christian Eriksen – og langt fra sidste.

- Det er grotesk, at UEFA – oven på episoden med Christian Eriksen – ikke tænker mere på spillernes helbred.

- Vi er nødt til at lære af den slags ting. Derfor vil det mest naturlige være at lave en protokol for, hvis man havner i en tilsvarende situation på et andet tidspunkt, siger Michael Sahl.

Spillerforeningens direktør vil have klare regler, så både spillere og ledere ved, hvad der skal ske, når uheldet rammer. Allerede nu har man taget højde for corona, som kan udskyde en kamp op til 48 timer, påpeger Sahl.

Og han sender en kraftig opfordring til det store europæiske fodboldforbund.

- Ærlig talt synes jeg UEFA skylder både de danske og finske spillere en undskyldning, som de aldrig har givet dem, fordi de blev presset til at spille kampen færdig, siger Michael Sahl.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra UEFA, men det er endnu ikke lykkedes.

