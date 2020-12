Rasende politiker: - Rent svineri fra A til Z

Se dansk professionel top-boksning lørdag her på Ekstra Bladet (PLUS++). Få adgang her.

De Radikales idrætsordfører, Jens Rohde, giver ikke meget for de fremskridt, der ifølge DBU-formand, Jesper Møller, og Amnesty International er på vej for migrantarbejdere i Qatar som følge af VM-slutrunden i 2022.

- Jeg vil sige det samme, som jeg sagde til Jesper Møller. Jeg har sådan en lyst til at trække bukserne ned på alle fodboldbosserne og give dem en omgang smæk, for jeg er rasende overfor, hvordan fodboldens pinger stjæler sporten, siger folketingspolitikeren til Tipsbladet.

To år til skammens VM

Onsdag var det præcis ti år siden, Qatar fik tildelt værtskabet, og i disse uger er der samtidig to år, til at slutrunden skal spilles. DBU holder fast i, at unionen ikke vil boykotte slutrunden, med mindre regeringen forlanger det, men Rohde mener, at DBU bare skubber sit ansvar fra sig.

- Jeg synes, det er ansvarsforflygtigelse at lægge beslutningen over på os i Folketinget. Idrætsorganisationerne vil jo ikke have, at vi blander os. De skal bare sige til, så skal du bare se.

- Det vil tage mig to minutter at lave et beslutningsforslag om, at vi boykotter VM i fodbold i Qatar. Hvis jeg bliver bedt om at tage en beslutning, så er det det, jeg vil gøre, og det har ikke noget med en amerikansk militærbase i Qatar at gøre. Det vil handle om, at det VM er rent svineri fra A til Z, siger han.

Vil udnytte Danmark

Så selv om han ikke mener, at det bør være en politisk beslutning, er han fristet til at tage affære alligevel.

- Som folkevalgt står jeg i et krydsfelt, hvor jeg mest af alt har lyst til at ringe til statsministeren og sige, at det VM skal boykottes. At vi skal bede DBU om ikke at stille op. Jeg mener, at det officielle Danmark skal holde sig langt væk fra VM-slutrunden i Qatar, siger Jens Rohde.

