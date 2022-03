Raser efter chikane: Vi klager

Egypten blev tirsdag aften sendt ud i VM-mørket, da de igen tørnede sammen med Senegal i en altafgørende kamp - akkurat som det var tilfældet i finalen ved Africa Cup of Nations i februar.

Mohamed Salah og holdkammeraterne vandt første opgør 1-0, og da Sadio Mané og resten af Senegal gjorde det samme i gårsdagens returkamp, endte det hele i straffesparkskonkurrence, som Senegal igen trak sig sejrrigt ud af.

Dramaet får dog et efterspil, for Egypten føler sig mildest talt dårligt behandlet og vil klage efter besøget på det olympiske stadion i Diamniadio.

- Det egyptiske hold blev udsat for racisme efter fremkomsten af stødende bannere på tribunen rettet mod spillerne, specifikt Mohamed Salah.

- Desuden terroriserede de senegalesiske fans de egyptiske spillere ved at kaste flasker og sten efter dem under opvarmningen, mens den egyptiske holdbus blev angrebet, hvilket forårsagede knuste ruder og skader, som er blevet dokumenteret med billeder og videoer vedhæftet til klagen, skriver det egyptiske fodboldforbund på Instagram.

Og så har de ikke engang nævnt, at Egyptens spillere gennem kampen blev chikaneret med laser. Ikke mindst Mohamed Salah, som det fremgår af billedet. Det samme skete for Egyptens målmand undervejs. Ligesom det i øvrigt skete for Kasper Schmeichel under EM-semifinalen mod England på Wembley sidste år.

Mohamed Salah blev chikaneret undervejs i kampen. Foto: BACKPAGEPIX/Ritzau Scanpix

Netop Salah brændte sit forsøg fra 11 meter, da han indledte straffesparkskonkurrencen. Kun Amr El Solia scorede for Egypten, hvilket betød, at scoringer fra Ismaïla Sarr, Bamba Dieng og Sadio Mané var nok for Senegal til at score VM-billetten.

Både Egypten og Senegal var med ved VM i Rusland i 2018.

Ud over Senegal er Marokko, Ghana, Tunesien og Cameroun klar til VM i Qatar via den afrikanske kvalifikation.