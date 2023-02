Raser mod DBU: - Det er forfærdeligt

DR-dokumentaren 'Fodboldens usynlige syge' har skabt stor debat, efter det i dokumentaren er kommet frem, at adskillige kvindelige fodboldspillere kæmper med psykiske lidelser på grund af bl.a. offentlige vejninger i DBU-regi.

Nu melder tv-værten Sofie Linde, der virkelig fik sat skub i MeToo-debatten herhjemme, sig i koret af kritikere mod DBU (Dansk Boldspil Union).

- Jeg er vred på DBU over at de har behandlet fodboldkvinderne dårligt. Jeg kan ikke have det. Jeg synes, det er forfærdeligt, siger Sofie Linde i podcasten Voxen, som hun er medvært på.

Fysiske krav fra DBU

Flere tidligere og nuværende landsholdsspillere står frem og fortæller til DR om, hvordan de sideløbende med karrieren på grønsværen har haft problemer med blandt andet tvangsmotion, anoreksi, bulimi og angst.

TV-vært Sofie Linde retter kritik mod DBU. Foto: Linda Johansen

Flere af dem nævner et nyt fokus på fysiske krav fra Dansk Boldspil-Union (DBU) i 2013 som startskuddet på nogle af problemerne.

Kravene indebar, at de kvindelige landsholdsspillere skulle vejes hver morgen. Nogle gange bevidnede kollegerne det. Vægten blev skrevet ned på et papir, som blev hængt op på væggen.

Psykiske lidelser

Samlet set har DR talt med 35 nuværende og tidligere A- og U-landsholdsspillere med symptomer på en psykisk lidelse, og Sofie Linde roser de medvirkende for deres mod.

- Jeg havde lyst til at bryde igennem fjernsynet og kramme hende der og sige 'skat, hvor er det synd for dig. Det er ikke din skyld', siger hun.

- Tak til de kvinder, der har haft modet til at fortælle deres historie.

Peter Møller siger i DR-dokumentaren, at det er "dybt beklageligt", at flere landsholdsspillere har fået mentale udfordringer. Foto: Gregers Tycho

Fodbolddirektør i DBU Peter Møller kalder det i dokumentaren for 'dybt beklageligt', at nogle spillere står tilbage med psykiske udfordringer.

Han fastslår samtidig, at det var 'en fejl at lade et papir ligge fremme i 2013' og siger, at DBU sammen med klubberne skal være bedre til at screene spillerne for mentale udfordringer.

Unionen vil selv gå i gang med at oprette uddannelser, så danske trænere har en bedre faglig ballast til at bekæmpe problemet.