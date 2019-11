Raser over Åges afsked: - At pisse ham ned ad ryggen

DUBLIN (Ekstra Bladet): Det er noget af et mesterstykke, Åge Hareide kan levere, hvis det danske landshold i aften snupper mindst det ene point mod Irland.

Så har nordmanden nemlig kvalificeret Danmark til to slutrunder på stribe – tilmed med en helt fantastisk stime af kampe uden nederlag.

Alligevel har der ind i mellem lydt knubbede ord fra medier og eksperter.

Men en ting er de kloge hoveder.

Noget andet de mennesker, der fylder tribunerne og lever med foran tv-skærmene.

Op til aftenens skæbnekamp har de danske roligans endnu engang indtaget Dublin, og Ekstra Bladet er gået på gaden for at høre, hvilket eftermæle de danske roligans vil give Hareide.

Og ligesom eksperterne er folket også delt.

- Han har gjort det vildt godt, og han vil blive savnet. Han er måske lidt kedelig, men der er ingen tvivl om, at han er en rigtig god træner. Der er kun en ting, der tæller. Det er pointene, siger Morten fra Aarhus, der ikke er begejstret for DBU’s afsked med ham

- Det er lort, lyder det på bred aarhusiansk.

Åge Hareide har en stor tilhænger i Morten fra Aarhus. Foto: Lars Poulsen

Thomas og Søren er ikke fans af den spillestil, som Åge Hareide praktiserer på det danske landshold. Foto: Lars Poulsen

Thomas og Søren fra København er mere skeptiske og bryder sig ikke om Hareides spillestil.

- Hvis det står til mig, så bliver han set som en kedelig træner, selvom meritterne er gode. Men det er kedeligt. De spiller mere tilbage end fremad, siger Thomas, mens vennen supplerer.

- Men har måske har måske spillet med det materiale, han har haft, hvor Morten Olsen prøvede at en stil, som han ikke havde spillere til.

De to danskere er derfor noget nærige i den samlede bedømmelse af Hareide.

- Han lander et eller andet sted sammen med Morten Olsen. Et stykke nede på den kedelige rangstige, griner de to venner, inden turen går videre til Dublins berømte bardistrikt, Temple Bar.

Roliganen ’Vodka-Claus' er tilbage i Irland, hvor hans legendariske interview blev givet for to år siden. Her står han sammen med vennen Thomas. Foto: Lars Poulsen

Roliganen ’Vodka-Claus’ blev Danmarks-berømt, da Danmark gæster Irland i playoff-festen i 2017.

Den tørstige Brøndby-fan har respekt for resultaterne. Det har han til gengæld ikke over DBU’s beslutning om at offentliggøre bruddet med landstræneren før EM.

- Det var altså at pisse ham og ned ad ryggen. Det var en tarvelig måde, han fik det at vide på. Han har virkelig leveret og gjort så meget for det danske landshold.

- Og så gør man det inden EM. Det er altså til grin. Man smider sgu ikke guld på gaden, fastslår den farverige fan om Danmarks mest omtalte nordmand.

