Raser over EM-beslutning: - Hvad er meningen?

Tysk chefredaktør forstår ikke beslutningen om at spille EM i 12 byer på trods af corona og foreslår nu at flytte EM igen - nu til 2022, hvor VM først spilles om vinteren

Hvad synes du er løsningen? Afgiv din stemme i bunden af artiklen...

Godt nyt: EM bliver i København



Efter et møde onsdag meldte UEFA-præsident Aleksander Ceferin ud, at sommerens udskudte EM-slutrunde helt som planlagt bliver spillet i 12 byer rundt omkring i Europa.

Der har ellers været spekuleret i, at de nye smitsomme mutationer inden for coronavirus betød, at EM måtte rykkes til et enkelt land.

I Tyskland undrer de sig. SPD-politiker Karl Lauterbach mener, at risikoen for smitte er for høj, når der flyves fra land til land gennem en hel turnering, og hos tv-stationen Sport 1 forstår chefredaktør Pit Gotschalk heller intet af beslutningen.

- Præsidenten er optimistisk omkring, at pandemien tager en dramatisk drejning og forsvinder næsten fra den ene dag til den anden. Hvad ved UEFA's præsident, som selv de dristigste politikere finder utopisk?, skriver han i en klumme.

- Og hvad er meningen med den velmenende idé om en EM-slutrunde i forskellige lande, hvis der ikke er tilskuere på stadions? For tv-seere er der ingen forskel på om spøgelseskampene foregår i Moskva, Rom eller Baku, lyder det.

Verdenspremiere: Tager 10 sekunder

UEFA-præsident Aleksander Ceferin er optimistisk med henblik på afviklingen af EM. Foto: Rafael Marchante/Reuters

Dårligt nyt: EM i Danmark i fare

Kun de kan stoppe EM i København

Han mener, at UEFA sender et forkert signal og foreslår i stedet to løsninger. Den ene er at rykke EM igen til 2022.

- Set i bakspejlet kan VM i Qatar viser sig at være et lykketræf, for VM 2022 finder sted om vinteren, og så er sommerdatoerne jo ledige, lyder det.

Det andet forslag er at rykke EM til et enkelt land eller by, ligesom man gjorde med slutspillet i Champions League og Europa League i sommer, da risikoen for smitte falder drastisk, når man ikke skal rejse hele tiden.

Først i begyndelsen af april vil UEFA beslutte, om der kan komme tilskuere til sommerens EM-kampe, hvor tre gruppekampe og en enkelt 1/8-finale står til at skulle spilles i København.

Alle leder efter løsningen til at få tilskuere på stadions igen - en helt ny løsning tager kun 10 sekunder, kunne det være en mulighed - LÆS HER

Vild stime: - Dansker er den bedste

Dansk albue har ødelagt tv-stemme

De tjente mest: Kong Christian på tronen

EM er udsat: Her er vinderne - og de store tabere