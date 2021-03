Raser over EM-krav: 'Uansvarligt'

Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) er ikke sit ansvar bevidst, når det kræver garanti for tilskuere til kampene ved EM til sommer.

Sådan lyder kritikken fra formanden for det tyske parlaments idrætsudvalg, Dagmar Freitag, efter UEFAs udmelding om, at det er 'udelukket' at spille en eneste kamp ved EM uden fans.

Tyske München er en af 12 værtsbyer fra lige så mange lande, der senest 7. april skal fremlægge en garanti for, at man på trods af coronapandemien kan lukke publikum ind på stadion.



København er blandt de 12 værtsbyer, men i Danmark er det endnu ikke tilladt at have fans på tribunerne. Video: Discovery Networks.

- UEFAs krav er ignorant og uansvarligt i lyset af de pandemi-relaterede udfordringer, de 12 værtslande vil stå over for.

- Det dokumenterer bare endnu engang, hvor langt fodboldens parallelverden har distanceret sig fra den aktuelle virkelighed i samfundet, siger Dagmar Freitag ifølge AFP.

Det britiske medie Sky Sports citerede tirsdag UEFA-præsident Aleksander Ceferin for kravet om EM-tilskuere.

- Vi har adskillige scenarier på bordet, men vi kan garantere, at det er udelukket at spille en eneste kamp ved EM 2020 uden fans, lød det fra præsidenten.

I München har der ikke været tilskuere til kampene på Allianz Arena i mere end et år.

Hvorvidt det ser anderledes ud ved EM-slutrunden om mindre end tre måneder, er for tidligt at sige, lyder det fra byens borgmester, Dieter Reiter.

- På dette tidspunkt er det simpelthen ikke muligt at lægge sig fast på, om man kan eller ikke kan tillade tilskuere i juni.

- Især lige nu ville det være rart at se de ansvarlige i UEFA søge direkte dialog med værtsbyerne for at udarbejde en fælles løsning, lyder det ifølge AFP fra Dieter Reiter.

EM spilles fra 11. juni til 11. juli.

