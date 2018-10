Raser over Hareide-ord: - Det var privat

Se også: Norsk landsholdskæmpe: Jeg hader Åge Hareide

- Jeg hader Åge Hareide. For at opnå det, han ønsker, bruger han ethvert hjælpemiddel, og måden, han var på dengang, har gjort, at jeg har lagt ham for had. Åge Hareide er en kynisk djævel.

Sådan lød det fra den tidligere FCK-keeper og norske landsholdsmålmand Thomas Myhre i den nylancerede bog 'Åge Hareide - et fotball-liv', men nu raser Myhre over sine egne citater.

- Jeg er meget overrasket og meget skuffet over, at en tidligere holdkammerat og nær ven har brugt private og fortrolige samtaler mellem to kammerater i bogen, siger Myhre til VG.

- Jeg er også meget skuffet over, at jeg ikke har fået citaterne til gennemlæsning, sådan som forfatteren har lovet gentagne gange, siger Myhre.

- Jeg har ikke fået mulighed til at læse det, som omhandler mig og blev først gjort opmærksom på indholdet af NRK lørdag aften, forklarer Myhre.

Thomas Myhre fra FCK-tiden. Foto: Lars Poulsen

Åge Hareide med forfatter Arild Stavrum. Ritzau/Scanpix/Vidar Ruud

Bogens forfatter, Arild Stavrum, er selv tidligere topspiller. Han spillede under Åge Hareide i Helsingborg og har spillet på hold med Thomas Myhre i Besiktas i 2001/2002, og siden har han været gode venner med målmanden.

Han undrer sig dog over vennens kritik, for han mener at have interviewet Myhre 11. august, og snakken skulle også eksistere på bånd.

- Jeg aftalte med Thomas, at han skulle læse, hvad der står i bogen og være forberedt på, hvad der kom. Og det fik han lov til. Der var aldrig tvivl om, at denne snak var til bogen, siger Stavrum til VG.

Myhre fortæller, at han er meget skuffet og håber, at 16 års venskab har samme værdi som bogsalget.

Den danske landstræner, Åge Hareide, har foreløbig taget kritikken fra Myhre stille og roligt og fortæller, at han aldrig bliver overrasket over noget mere.

