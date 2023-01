Raser over podcast: - Det er idiotisk

Podcasts er populære for tiden, men en svensk en af slagsen har sat ild i den finske fodboldlandsholdslejr.

I Fotballskanalen On Tour hævder svenske journalister heriblandt halvberømte Olof Lundh at ledere fra Finlands landshold tog godt for sig af store fadøl i hotelbaren under en træningslejr i Portugal, mens de stadig var iklædt landsholdets tøj.

De kalder det sågar en ny 'øl-skandale', og det er faldet landstræner Markku Kanerva for brystet.

- Jeg plejer ikke at kommentere sådanne latterlige ting, men jeg må kommentere det, når vores spillere også bliver blandet ind i det. Det er idiotisk, at så absurde ting dukker op på sociale medier, siger han på et pressemøde med henvisning til et ironisk - og usandt - tweet om, at en af spillerne blev sendt hjem, fordi han sagde nej til øl.

- Der må være tørke, når der bliver nyheder ud af det her. Ubegrundede og uretfærdige nyheder, siger landstræneren ifølge finske medier.

Markku Kanerva var også landstræner for Finland under EM-kampen i Parken, hvor Christian Eriksen faldt om. Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix

Ifølge journalisterne var de finske ledere 'højlydte' i baren, samtidig med at det svenske landshold var vært for en presseseance. Sverige er også på træningslejr samme sted i Portugal.

Markku Kanerva nægter dog ikke, at der blev indtaget humle.

- Da vi kom tilbage til hotellet, tog vi en lille øl. Tydeligvis har en svensk journalist set det og er derefter kommet med en utrolig konklusion, siger han.

'Øl-skandalen' er faktisk en opfølger fra 2017, hvor Olof Lundh ligeledes lod sig forarge over, at det finske landshold drak øl i officielt landsholdstøj under en træningstur i Abu Dhabi.

