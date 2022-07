Reagerer efter skyderi: - Forfærdeligt

Pernille Harder og resten af kvindelandsholdet var dybt berørte over skudepisoden i Field's, som skete mindre end et døgn før de rejste mod EM-slutrunden i England

Kvindelandsholdet rejste mandag til London for at forberede sig til det kommende EM i England, men alt blev ikke helt som planlagt.

Holdet tog mandag formiddag konsekvensen og aflyste alle presseaktiviteter, ligesom man til den lukkede træning afholdt et minuts stilhed for at ære de tre personer, der blev dræbt under søndagens skyderi i Field's og deres pårørende.

Tirsdag formiddag var Pernille Harder og resten af landsholdet til gengæld klar til at sætte ord på beslutningen i solskinnet på træningsanlægget Kingsmeadow, som skal være danskernes base under slutrunden.

- Det var jo forfærdeligt. Vi var alle berørte af det, og vi tænkte på alle de berørte - og alle, der var i Field's. Det var bare forfærdeligt.

- Vi synes ikke, det var på sin plads (at tale fodbold mandag, red.). Vi ville hellere vente til i dag, forklarede Harder.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Samme toner lød fra landstræner Lars Søndergaard, der ikke lagde skjul på, at det var en fælles beslutning.

- Det var i respekt for de omkomne og de pårørende. Og selve den situation, som viser, at det, vi gør, ikke er det vigtigste i verden. Men også at vi samtidig ved, at vi er privilegerede, at vi nu kan udøve den sport, vi gerne vil udøve på en af de største scener, der findes. Vi skal være taknemmelige for, at vi er her, forklarede han.

Ifølge Lars Søndergaard er ingen af spillerne direkte pårørende til ofrene for skyderiet, men derfor er der stadig forskel på, hvordan spillerne bliver berørt.

- Der er nogle, der bliver meget berørte, og andre der har en tykkere skal, lød det fra Lars Søndergaard.

De danske kvinder træner for anden gang i London ved middagstid. Første kamp venter fredag, når Tyskland byder op til dans på danskerhjemmebanen Brentford Community Stadium.