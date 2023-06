Reagerer på kritik: - Det er ikke normalt

Kasper Hjulmand forstår danskernes kritik på trods af fredagens sejr og begrunder det med, at landsholdet tidligere har overpræsteret

Fredagens 1-0-sejr lunede for det danske landshold, der fik vasket pletten fra Kasakhstan væk.

Eller delvist væk.

For selvom det blev til tre vigtige point i Parken mod Nordirland, så slap Kasper Hjulmands og hans tropper ikke for kritik.

Det blev nemlig blot til 25 gode minutter i begyndelsen af anden halvleg i et opgør, hvor Eriksen og co. kæmpede med at finde det gode spil frem.

Og havde det ikke været for en VAR-kendelse, var Danmark for alvor havnet i fedtefadet.

Men ifølge den danske landstræner bunder danskernes skuffelse i, hvor godt landsholdet tidligere har præsteret under ham.

- Det er selvfølgelig, fordi der er store forventninger. Og det er der jo, fordi vi har spillet godt i lang tid, siger Hjulmand på søndagens pressemøde forud for opgøret mod Slovenien.

- Vi klarer en VM-kvalifikation, som ikke er normal. Vi vinder de første otte kampe med en målscore på 28-0. Uanset hvad, er det ikke en normal tilstand.

Kasper Hjulmand er fortrøstningsfuld forud for opgøret mod Slovenien, selvom de ikke fik det til at gynge fredag. Foto: Claus Bonnerup

- Vi er et godt sted

Kasper Hjulmand erkender, at Danmark i EM-kvalifikationen endnu ikke har ramt det høje niveau, de tidligere har vist.

Alligevel bedyrer han, at det danske landshold er et godt sted.

- Vi har haft op- og nedture i den her kvalifikation. Vi har haft nogle bøvlede kampe, og vi kæmper med nogle af tingene. Men spillerne har været fantastiske, og vi er et godt sted.

- Vi fik det ikke til at gynge (mod Nordirland, red.), og vi fik ikke ramt vores bedste niveau. Men sådan er det nogle gange. Vi fik taget et skridt, vi fik taget en sejr, og nu er vi fokuseret på at gøre det bedre.

Den danske landstræner glæder sig over befolkningens høje forventninger. Foto: Claus Bonnerup

Fantastisk

Kasper Hjulmand understreger samtidig, at han kun glæder sig over de tårnhøje forventninger.

Men det er samtidig vigtigt at forstå, hvorfor det ikke altid er champagnefodbold, der bliver leveret – specielt mod de mindre nationer, understreger han.

- Det er fantastisk, at der er høje forventninger. Det kan der kun være, fordi vi har spillet godt og lavet gode resultater.

- Men det er klart, at den natur, der er i de her kampe, er helt anderledes, end når vi møder nationer som Frankrig og Kroatien.

Frisk trup

Mens Mohamed Daramy blev siettet fra den endelige trup til opgøret i Ljubljana, var der godt nyt om de to danske stjerner, der fredag så med fra tilskuerrækkerne.

Kasper Hjulmand melder således både Yussuf Poulsen og Alexander Bah klar til kamp.

Til forskel for opgøret mod Nordirland råder landstræneren også over Victor Kristiansen, der lørdag blev indkaldt oven på Joakim Mæhles skade.

Mandagens opgør fløjtes i gang klokken 20.45.