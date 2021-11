Reagerer på sygdom: Nu giver det mening

Kasper Hjulmand er lettet over, at Kasper Dolberg nu kan behandle sin diabetes

Det vakte undren, da Kasper Dolbergs franske klub, Nice, for nylig kunne meddele, at angriberen var rejst hjem til Danmark af private årsager.

Franskmændene måtte undvære danskeren i to kampe, og mandag afslørede han selv årsagen, da han på Instagram skrev, at han havde fået konstateret diabetes.

'Jeg har fået resultaterne af en medicinsk test, og den viser, at jeg har diabetes 1. Nyheden er naturligvis en overraskelse, men jeg er helt ærligt bare lettet over endelig at have fundet årsagen til, at jeg har haft det underligt de sidste år', lød beskeden fra Kasper Dolberg.

Dermed har Kasper Hjulmand fået svar på nogle spørgsmål, der har naget.

- Jeg er ret tæt på Dolberg, og der er nogle ting, der giver mening nu, lad mig bare sige det sådan, konstaterer landstræneren.

- Der er nogle ting, vi har talt om, som vi har set, der giver rigtig god mening, og som Kasper er lettet over at have fået svar på, siger han.

Kasper Dolberg er ikke til rådighed for Kasper Hjulmand i de kommende kampe. Foto: Lars Poulsen

Kasper Dolberg fortalte mandag, at han nu har fået grønt lys til at spille igen.

'Jeg er også ekstremt glad for, at lægerne har fortalt mig, at det med den rette behandling ikke vil have nogen betydning for min fodboldkarriere.'

'Jeg har trænet hele ugen, og jeg har det allerede bedre. For at vænne mig til behandlingen besluttede jeg sammen med Kasper Hjulmand, at jeg ikke spiller med landsholdet denne uge,' forklarede han.

