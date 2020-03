Reaktionerne vælter ind: - Går i hjertet

Det siger de:

Simon Kjær, landsholdsanfører, til TV2 Sport:

- Det er synd for Åge. Han har gjort et fantastisk arbejde for landsholdet, som han har ført frem til to slutrunder, og han havde fortjent at stå der til sommer og få den perfekte afsked.

Pierre-Emile Højbjerg, landsholdsspiller, til Politiken:

- Det handler om at vinde kampen mod coronavirusset. I den alvorlige situation, vi er i, er fodbold ikke så vigtigt. Derfor synes jeg, at det er det rigtige, Uefa gør.

Åge Hareide, landstræner for det danske landshold, til Ritzau:

- Der er ikke så meget at tænke på lige nu. Min kontrakt løber ud, og sådan er det. I den her tid er der andre, som er i en meget sværere situation end mig.

- Folk er syge, folk mister deres arbejdspladser og kan risikere, at deres livsværk ender i gruset. I den sammenhæng er jeg blot ærgerlig, men der er ikke noget, jeg kan gøre ved det .

Peter Møller, fodbolddirektør i DBU, til Viasat:

- Det er dybt beklaget at Åge Hareides æra og flotte tid i Danmark skal slutte på den måde. Det var bestemt ikke det, vi havde i drejebogen. Det var, at vi skulle spille de her tre kampe i Parken og komme endnu længere til den her slutrunde.

- Normalt spiller vi ikke med synd i fodbold, men det her er noget, der går i hjertet.

Jesper Møller, formand i DBU, på pressemøde:

- Vi bakker fuldstændigt op om regeringen og myndighedernes tiltag den sidste tid og har derfor også truffet de fornødne tiltag i fodboldens verden.

- Derfor må vi også erkende, at det vil være uansvarligt at afvikle en EM-slutrunde med tusindvis af fans, der rejser på tværs af landegrænser og holder fodboldfest både på og uden for stadioner.

Jan Andersson, landstræner for Sveriges landshold, til TT:

- Det er den rigtige beslutning. I mine øjne var der ikke andre alternativer. Ovenpå udviklingen den seneste uge, eller de seneste uger, er det her det rigtige og logiske at gøre. Samfundet er blevet påvirket meget, og fodbolden er en del af samfundet. Så jeg vil ikke sige, at jeg er overrasket over, at EM flyttes.

Joachim Löw, landstræner for Tysklands landshold, til dpa:

- Vi skal alle være med til at værne om sundheden og beskytte menneskers liv. Det gælder også for fodbolden. Derfor er det en fuldstændig korrekt beslutning, og der var ikke noget alternativ til at udskyde turneringen.

Niels Nygaard, formand for Danmarks Idrætsforbund, i en pressemeddelelse:

- Idrætten har også et ansvar for at mindske smittespredning, og det kræver store beslutninger at tage det ansvar på sig. Uefa har i dag vist, at der er vigtigere ting i verden end fodbold. Det bakker vi fuldt op om i DIF.

Joy Mogensen (S), kulturminister, i pressemeddelelse:

- Det er enormt ærgerligt for de mange spillere og fans, der havde glædet sig, men jeg synes det er en fornuftig og ansvarlig beslutning i den nuværende situation.

- Der er også det hensyn, at vi gerne skal kunne spille de nationale turneringer færdige - også i Danmark. Ellers er der risiko for, at det kan trække tæppet væk under klubberne, og det vil få store konsekvenser for dansk topfodbold.