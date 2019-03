Real-keeper kikser fælt i belgisk EM-sejr over Rusland

Målmand Thibaut Courtois blev flået ud af startopstillingen mod Celta Vigo, da Zinedine Zidane i weekenden vendte tilbage som Real Madrid-træner.

Om det var mangel på selvtillid, der prægede den tidligere Chelsea-målmand skal være usagt, men Thibaut Courtois fumlede rundt torsdag og var skyld i en russisk scoring, da Belgien i EM-kvalifikationen slog Rusland 3-1.

Et minut efter, at Youri Tielemans havde bragt Belgien foran 1-0, gik klappen ned for Courtois, da han driblede rundt i eget felt.

En russisk spiller fik presset Courtois så meget, at den belgiske keeper sendte bolden for fødderne af Denis Cheryshev, der trak forbi og scorede i et tomt mål.

Dermed var der udlignet til 1-1, efter at Tielemans med en flad afslutning fra kanten af feltet efter et kvarter havde bragt belgierne foran.

Chelsea-profilen Eden Hazard sørgede dog for belgisk 2-1-føring, da han i første halvlegs sidste minut scorede på et straffespark, der var begået mod ham selv.

Hazard sikrede også endeligt de tre belgiske point og den gode start på EM-kvalifikationen, da han fra tæt hold sparkede Belgien på 3-1 kort før tid.

Dermed har Belgien ligesom Kasakhstan og Cypern tre point efter første kamp i gruppe I.

Depay den store oplevelse

Det samme har Holland i gruppe C, efter at Holland hjemme slog Hviderusland 4-0.

Her var Hollands Memphis Depay den store oplevelse med to scoringer og to oplæg til mål.

Det var da også to tilfælde af inspiration, der var forskellen på de to hold i første halvleg, der også i Rotterdam bød på en stor brøler.

Hvideruslands Igor Shitov fik en frygtelig start på opgøret, da hans sløseri var skyld i hollandsk føring i kampens første minut.

Shitov ville lægge bolden tilbage til sin målmand, men bolden fik ikke fart nok, og Memphis Depay kom imellem og fik passeret Hvideruslands målmand og bragt Holland foran 1-0.

Føringen blev udbygget efter lidt over 20 minutter, da Depay fikst spillede Georginio Wijnaldum fri i feltet, og Liverpool-spilleren hamrede Holland på 2-0.

Ti minutter efter pausen blev Wijnaldum så fældet i feltet, og Depay omsatte det efterfølgende straffespark til 3-0.

Fire minutter før tid sendte Depay så bolden i hovedet på Liverpools Virgil van Dijk, der nærmest ikke kunne undgå at øge til slutresultatet 4-0.

