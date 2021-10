Real Madrid-stjerne roser Danmark

Det kan ende med at blive en magisk tirsdag aften for de danske landsholdsstjerner.

Med en sejr over Østrig sikrer Danmark sig billet til næste års VM-slutrunde i Qatar.

Real Madrid-spilleren David Alaba, der er Østrigs anfører, lovpriser det danske hold, men han er også rejst til København med optimisme i bagagen.

- Vi har noteret os, at Danmark ser stærke ud, har et stærkt kollektiv og spiller god fodbold. De har mange gode spillere. Men det ændrer ikke på, at vi skal komme med vores egen filosofi, så vi kan skabe en god fodboldkamp og få et positivt resultat.

- Danmark er uden tvivl favorit til kampen, og der venter en stor udfordring for os, men det betyder ikke, at vi ikke kan vinde kampen. Hvis vi følger vores plan, kan vi tage sejren, siger David Alaba.

29-årige Alaba skiftede i sommer til Real Madrid efter ti sæsoner i Bayern München. Foto: Manu Fernandez/Ritzau Scanpix

Vil ødelægge festen

Østrigs landstræner, tyskeren Franco Foda, vil ikke overraskende forsøge at forpurre en dansk fest i Parken.

- Vi er klar over, at vi kan ødelægge Danmarks fest, og det vil vi gå ind og gøre alt for.

- Vi skal udskyde deres fest, for Danmark kommer helt sikkert til at kvalificere sig, uanset hvad der sker i morgen (tirsdag, red.).

- Det er en motivation for vores hold at spille foran et fuldt stadion, og jeg synes tit, det sker, at outsiderne laver et godt resultat i sådan en kamp, siger Franco Foda.

Kasper Hjulmand og Franco Foda hilser her på hinanden i forbindelse med holdenes VM-kvalifikationskamp i marts. Dengang vandt Danmark med 4-0 på udebane. Foto: Leonhard Foeger/Reuters

Da holdene mødtes i Østrig i marts vandt Danmark med 4-0. Danmark har været suveræn i VM-kvalifikationen med syv sejre i syv kampe, og Østrig har tilsvarende skuffet, men Franco Foda føler sig overbevist om, at tirsdagens kamp i Parken bliver tæt.

Samtidig ser han muligheder for at straffe et offensivt indstillet dansk hold.

- Vi har analyseret Danmark grundigt, og vi ved, at de både kan spille med korte og lange bolde, og at de har et stærkt presspil.

- Vi har fundet ud af, hvor vi kan sætte ind. Danmarks backs går meget højt frem på banen, og det håber vi, at vi måske kan udnytte.

- Det handler om, hvem der kommer til at score kampens første mål, for det kan afgøre en jævnbyrdig kamp, siger landstræneren.

Foreløbig har Danmark ikke indkasseret et eneste mål i VM-kvalifikationen. Den udsolgte kamp i Parken begynder tirsdag klokken 20.45.

