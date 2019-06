Real-talent angriber verdens bedste: Skrækkeligt!

Martin Ødegaard har meget lidt forståelse for, at landsmanden Ada Hegerberg lader sig interviewe om landsholdet, som hun har fravalgt under stor ståhej

Det har været en stor historie i flere omgange i Norge, at Ada Hegerberg, verdens bedste kvindelige fodboldspiller, har fravalgt landsholdet.

Senest i februar, hvor ledelsen på såvel landshold som i det norske fodboldforbund forsøgte at finde en vej, så stjernen kunne komme med til det forestående VM denne sommer.

Men Hegerberg har stået fast. Dels fordi landsholdet drænede hende på flere måder, dels fordi hun er af den overbevisning, at kvindefodbold ikke får den respekt, den fortjener.

Nu har hun så ladet sig interviewe af det norske fodboldsite, Josimar. Om landsholdet og hendes afbud i 2017.

- Det var hårdt med så mange landsholdssamlinger. Jeg har været knækket psykisk og havde mareridt, når jeg havde været med landsholdet. Sådan skal det ikke være, siger hun i interviewet.

- Hvis du vil noget her i livet, må du træffe nogle valg. Men da først tanken kom ind i mit hoved: 'Jeg tror, jeg må stoppe på landsholdet', forsvandt alt andet bare. Og så begyndte jeg at kunne sove igen, siger hun.

Virkelig dårlig stil

Hun forklarer mere konkret, at arbejdet med træningerne både før og efter kampene var 'for svagt' og fortæller om mange mindre ting, der skabte dårlig stemning i truppen og en følelse af ikke at blive lige så godt behandlet som de mandlige kollegaer.

Ada Hegerberg vandt for nylig Champions League med Olympique Lyon. Foto: Lisi Niesner/Reuters/Ritzau Scanpix

Ada Hegerberg på plads, da Neymars nye parfume blev frigivet 21. maj. Foto: CHARLES PLATIAU/Ritzau Scanpix

Hegerberg i midten mellem Modric og Mbappe til kåringen af verdens bedste i december. Foto: Christophe Ena/Ritzau Scanpix

Men det er dårlig stil af hende. Virkelig dårlig stil.

Det mener en af hendes mandlige kollegaer. Eller...navnet der synes at overgå alle andre navne i norsk fodbold i disse år: Martin Ødegaard.

Denne unge mand, der som kæmpetalent røg til Real Madrid, floppede fælt og genfandt melodien i hollandske Heerenveen den forgangne sæson.

Ødegaard er kendt som ydmyg og velovervejet grænsende til det anonyme. Men det er han så sandelig ikke i sin seneste Instagram-opdatering. Her får Ada Hegerberg læst og påskrevet for sit interview.

- Måske du kunne finde på noget bedre at bruge din tid på end at forstyrre landsholdets forberedelser til VM, skriver han.

'De fortjener bedre'

- De har kvalificeret sig til VM (noget af det største, en fodboldspiller kan gøre) og allerede fået nok negativ opmærksomhed. De fortjener bedre, kommer det.

- At du nu vælger at lade dig interviewe sådan er totalt uforståeligt. Timingen er skrækkelig. Det er dit valg, at du ikke vil spille for Norge, men respekter Norge og vores landshold. Det stopper nu, skriver han.

Martin Ødegaard i aktion for Norge mod Cypern i Nations League i efteråret. Foto: Petros Karadjilas/AP/Ritzau Scanpix

Ødegaards knytnæve af et indlæg overrasker norske TV 2's fodboldekspert, Jesper Mathiesen.

- Det er en atombombe, at Ødegaard går ud på den måde. Han har aldrig i sit liv sagt noget kontroversielt. Han har været sky og forsigtig, siger han og undrer sig samtidig over Ada Hegerberg.

- Hendes timing forstår jeg ikke. Det samme tænker Ødegaard, men sagen bliver uendeligt meget større, efter han har givet besked. Og det skaber uro i lejren i Frankrig, hvor pigerne forbereder sig, siger han.

Ada Hegerberg blev i december kåret som verdens bedste fodboldspiller foran danske Pernille Harder og skal under VM være klummeskribent for France Football samt tv-ekspert for Télévision Francaise 1.

Norge åbner VM lørdag aften mod Nigeria og skal siden spille mod de franske værter og Sydkorea i gruppe A.

