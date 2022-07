Reddede sig til kys

Den danske sejr var formentlig blevet vekslet til et enkelt point, hvis ikke det havde været for 22-årige Lene Christensen i buret.

Med få minutter tilbage af kampen måtte hun helt op under overliggeren og skubbe en finsk afslutning ud af farezonen.

- Jeg var sgu glad for, at Lene hev den redning ud af ærmet, fløj det ud af Lars Søndergaard, inden han fik sendt en stikpille af sted mod kvindefodboldkritikerne, som ofte er efter målvogterne.

- Det kommer ikke engang bag på mig. Hun er god. Dem, der nu kan kritisere kvindefodbold og snakke om, at målmændene ikke er ret gode. Så bør de jo bare se denne her redning, sagde han og fortsatte med at dele roser ud til sin nummer et.

Foto: PETER CZIBORRA/Ritzau Scanpix

Signe Bruun var også imponeret. Foto: PETER CZIBORRA/Ritzau Scanpix

Bedste nogensinde

Hun var da heller ikke selv bange for at tale redningen helt op mod himlen.

- Jeg når ikke at tænke, så det hele kommer på reaktion og intuition.

- Det er den vigtigste og en af de største redninger, jeg har haft. Det var en redning, man ikke har hver dag, så jeg er glad for, at den kom i dag, lød det fra Lene Christensen.

Hun kostede tyskernes andet mål i fredags og var grædefærdig efter ydmygelsen.

- Det er to kæmpe kontraster. Ligemeget hvad er det aldrig fedt at lukke fire mål ind i en kamp, uanset om du kan gøre noget ved det eller ej. I dag står jeg med clean sheet og har en god redning.

Kys af Troelsgaard

Redningen var så god, at hun havde gjort sig fortjent til kys af Sanne Troelsgaard.

- Jeg tror ikke hun sagde noget. Hun råbte bare.

Og kyssede. Men det gør hun åbenbart.

- Jeg bliver altid så begejstret, at jeg kysser folk eller hopper op på dem. Jeg fortalte hende, at hun fortjente et lille kys, grinede Sanne Troelsgaard, som også var den første til at trøste den uheldige målmand efter Tyskland-kampen.