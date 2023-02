Reddet fra fiasko: Undgår choknederlag

Det lignede en af de aftener, hvor alt gik galt for de danske fodboldkvinder, men to sene mål afværgede et lurende choknederlag mod Uruguay i den sidste kamp ved testturneringen Tournoi de France.

Efter nederlag til Frankrig og sejr over Norge lukkede de danske kvinder med en 3-2-sejr over turneringens dårligste hold. Men det holdt ualmindelig hårdt.

Fra første færd satte danskerne sig tungt på opgøret og demonstrerede den klasseforskel, som var forventet mellem verdens nummer 18 og 67.

Stine Larsen brændte en megachance efter få minutter, men allerede efter otte minutter kom danskerne i front. Sofie Svava spillede navnesøster Sofie Bredgaard fri i feltet med en flad aflevering, og hun eksekverede sikkert.

Målet blev dog en sovepude for danskerne. Spillet blev mere usammenhængende, intensiteten i presset faldt, og Uruguay anede en vej ind i kampen.

Skidt dansk opdækning på et hjørnespark efter et kvarter blev straffet, og så var de undertippede sydamerikanere på 1-1.

De første 45 minutter var generelt voldsomt undervældende fra dansk side. Ganske vist havde Danmark bolden meget, men den blev brugt dårligt.

Ud over et forsøg på egen trekantssammenføjning fra en uruguayansk forsvarsspiller og et drøn på overliggeren fra målscorer Bredgaard, var det mest angreb, der løb ud i sandet, som Danmark excellerede i.

Tidligt i anden halvleg ramte Josefine Hasbo også målrammen, som ikke var med Danmark.

Trykket mod sydamerikanernes mål blev tungt i anden halvleg. Over kanterne var der god plads til danskerne, som dog var uskarpe i og omkring feltet.

Uruguay havde ikke ret meget at komme med. Det handlede mest om at losse væk og forsøge at slide et overraskende point hjem.

Chancerne til sejr var der rigeligt af, men flere blev brændt på det skammeligste. I stedet endte det galt i den anden ende.

I en helt ufarlig situation sparkede målvogter Laura Worsøe forbi bolden på en tilbagelægning, og så kunne Uruguays enlige angriber Belen Aquino trille bolden i et tomt mål seks minutter før tid.

Kursen mod en eklatant fiasko vækkede pludselig de danske kvinder. Få minutter før tid udnyttede Rikke Sevecke et af Danmarks 17 hjørnespark i kampen, da hun headede udligningen ind.

Selv uafgjort ville være en gedigen skuffelse, og blot et minuts tid efter udligningen afværgede Janni Thomsen den med et fremragende langskud i det lange hjørne.