Redningsmand overset af UEFA

Seks UEFA- og DBU-ansatte fagpersoner indenfor sundhedssektoren sætter sig lørdag på et fly mod London og næste dags finale om Europamesterskaberne. De er officielt inviterede af UEFA-præsident Aleksander Ceferin som tak for deres indsats i Parken, da Christian Eriksen faldt livløs om.

Men på flyet mangler mindst en meget central aktør i genoplivningen af den danske landsholdsspiller, har flere gjort Ekstra Bladet opmærksomme på efter nyheden om rejsen kom frem.

En aktør, der ved sin meget hurtige indsats var endog meget afgørende for genoplivningens vellykkede forløb, og med sin højde på to meter var nem at genkende og derved tydeligt havde en afgørende rolle

Sundhedspersonale arbejder med liggende Christan Eriksen, og alt står i de minutter stille i Fodbold-Danmark. Foto: Lars Poulsen

Det handler om Jesper Jensen, der har været frivillig samarit for Røde Kors i 15 år. Han ønsker ikke at gå i detaljer omkring de konkrete begivenhederne på græsset i de skæbnesvangre minutter.

- Jeg er stolt af, at vi som frivillige samaritter ikke kun er et bårehold, men træder til ud over det forventede og er en afgørende del af genoplivningen, som det kunne ses på billeder i medierne, siger den 36-årige familiefar og kaptajn i forsvaret.

- Men beredskabet har besluttet, at de involverede ikke går i yderlige detaljer omkring, hvem der gjorde hvad, af hensyn til privatlivets fred. Det respekterer jeg.

Læger og andre arbejder intenst med liggende Christian Eriksen. Nu har UEFA inviteret seks til finale i London, mens andre føler sig overset. Foto: Lars Poulsen

Han har lidt sværere ved at forstå den afgørelse, som UEFA har truffet.

- Jeg er glad på Peders vegne (Peder Ersgaard, der er inviteret af UEFA, red.) over den mulighed, han har fået. Han er en dygtig paramediciner og en rar mand.

- Jeg havde håbet selv at være blandt de inviterede, men jeg kender ikke grundlaget for, hvordan UEFA har truffet deres beslutning, siger Jesper Jensen.

Det grundlag er også svært at få opklaret, for UEFA ønsker ikke at besvare Ekstra Bladets henvendelse om, hvilke kriterier, der blev anvendt i udvælgelsen, og hvem der i den forbindelse rådgav fra Danmark.

'Vi kan bekræfte, at UEFA's præsident har inviteret dem, og at de alle har accepteret invitationen. Vi ønsker ikke at dele yderligere detaljer', skriver UEFA Media & Public Relations tilbage.

- Jeg lever fint med, at jeg ikke skal til den finale, men jeg kan da godt spørge mig selv, om de egentlig ved, hvad der foregik. For nogle af dem, der er inviterede, var mindre involverede den aften, som Jesper Jensen udtrykker det.

Det står dog fast, at UEFA fik mailadresserne på de seks fra landsholdets mangeårige læge, Mogens Kreutzfeldt, der siden sidste år har fungeret som Chief Medical Officer ved Euro 2020 – med særligt ansvar for beredskabet ved de fire kampe i Parken.

Han kan dog ikke huske, hvem hos UEFA, der efterspurgte dem.

Mogens Kreutzfeldt er glad for, at alle gjorde, hvad de skulle, da Christian Eriksen faldt om. Men han vil ikke udtale sig om, hvorvidt det er de rigtige folk, der skal på belønningstur. Foto: Thomas Borberg

Han kan til gengæld huske, at han skal rejse til London i behageligt selskab med landsholdets læge Morten Boesen og dennes bror Anders, fysioterapeut Morten Skjoldager, paramediciner Peder Ersgaard samt endnu en læge, Frederik Flensted, der har bistået i de omfattende forberedelser til EM på dansk jord.

- Jeg er meget tilfreds med, at alle gjorde, hvad de skulle i situationen, og at alle havde forberedt sig. Jeg er meget stolt og glad for, at alt fungerede, da Christian faldt om med hjertestop. Det er en fornøjelse, at det gik som det gik, siger Mogens Kreutzfeldt og erklærer sig ’meget overrasket over invitationen’.

- Det er en meget flot gestus fra UEFA.

Han understreger, at det, der skete bag den levende mur af landsholdskammerater den juniaften i Parken, tilhører privatlivet. Han ønsker heller ikke at kommentere, om det er de rigtige, der flyver til London.

Men den 73-årige læge glæder sig til rejsen og føler sig tryg ved dens omstændigheder.

- Vi bliver testet lørdag, fløjet over og kørt direkte til vores hotel, som vi ikke må forlade, fortæller han.

- Derfra bliver vi kørt direkte til stadion søndag og tilbage til hotellet, som vi stadig ikke må forlade, før vi bliver kørt til lufthavnen og fløjet hjem. Vi bliver koblet ind i en boble, så vi undgår karantæne.

