Regnskabets time: Han slår alle

2021 blev på mange måder det mest sindsoprivende år i landsholdets historie.

Højdepunkterne og dramaerne stod i kø undervejs med EM-semifinalen og den suveræne VM-kvalifikation som højdepunkterne, mens Christian Eriksens kollaps i Parken satte forholdet mellem fodbold og liv og død i perspektiv.

Undervejs skulle Danmark igennem det største antal kampe på et kalenderår nogensinde.

Her benyttede Kasper Hjulmand ikke færre end 33 spillere i 18 kampe, der gav 13 sejre og en uafgjort, mens det blev til fire nederlag.

Ekstra Bladet uddelte flittigt karakterer til både spillere og landstræner. Nu er sæsonen slut, og regnskabet kan gøres op.

Se alle årets karakterer her:



--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kaptajnen topper

Bedst af alle er holdets kaptajn, Simon Kjær, der i en relativt høj fodboldalder har ramt karrierens højeste og mest stabile niveau, og scorer imponerende 4,53 i karaktergennemsnit for 16 kampe.

Nærmeste forfølger er Kjærs makker i det centrale forsvar, Andreas Christensen.

Han henter en gennemsnitskarakter på 4,4 - ligeledes for 16 kampe, hvor dommedagsmissilet mod Rusland i Parken står som kronen på værket.

Simon Kjær fandt vej til nye højder i 2021. Foto: Lars Poulsen

Tredje mand på podiet er kometen Mikkel Damsgaard, der var parat, da Christian Eriksen ikke længere var en mulighed.

Drømmemålet mod Rusland og frisparksperlen på Wembley var highlights i gennembrudssæsonen i rødt og hvidt, hvor han ender på 4,36 for 11 kampe.

Lige under den trio er Pierre-Emile Højbjerg og Thomas Delaney de varmeste boblere med snit på fire eller mere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Han ramte bunden

I bunden af karakterbogen finder man Mohamed Daramy, der havner på et beskedent et-tal. Til stortalentets forsvar skal det dog nævnes, at han blot har optjent karakterer i to kampe på et tidspunkt, hvor han stadig var i gang med at finde sin plads i Amsterdam.

Mohamed Daramy har endnu ikke udfoldet talentet på landsholdet. Foto: Lars Poulsen

Jacob Bruun Larsen kan glæde sig over sit mål mod Færøerne i Parken, men må nøjes med karakteren 1,6 for tre kampe, hvilket lige akkurat er nok til at undgå sidstepladsen.

Seks spillere har fået karakteren to.

Genlæs alle Ekstra Bladets karakterbøger:



Sådan klarede de danske spillere sig under EM: Tre EM-spillere rammer skyerne

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Chefen for det hele

I spidsen for det hele står Kasper Hjulmand, der i den grad har lukket munden på kritikkerne i kraft af sit lederskab på - og udenfor - banen. Og så resultaterne naturligvis.

Det er ham, der står med ansvaret, og derfor er det også logisk, at det er landstræneren, som har fået mest ros undervejs.

Kasper Hjulmand kan se tilbage på et enestående landsholdsår. Foto: Lars Poulsen

Voldsomme 4,76 står der ved Kasper Hjulmand.

Det må i den grad siges at være bestået, og mon ikke, der er mere godt i vente i VM-året 2022?

Det glemmer vi aldrig!: Landsholdets vildeste år