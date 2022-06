Rejseselskab vækker opsigt: Vil slette negative kommentarer

Rejsebureauet LA Travel opfordrer i et opslag på Facebook danskerne til at 'pakke politikken væk' og tage til VM-slutrunden, der bliver afholdt af den udskældte ørkenstat Qatar

VM-slutrundens afholdelse i Qatar har modtaget massiv kritik, og flere rejsebureauer kommer ikke til at sende danskere afsted til Qatar.

Det har det svenskejede rejsebureau LA Travel dog stadig tænkt sig at gøre.

I et opslag på Facebook fra 4. juni opfordrer de danskerne til at 'gemme politikken væk' og bakke op om landsholdet fra lægterne i ørkenstaten.

'Vi har arrangeret en organiseret tur, hvor vi skal støtte vores danske helte. Så gem politikken væk og giv de danske drenge den opbakning, de har brug for. De skal ikke som det eneste land i verden stå uden fans i Qatar,' skriver de blandt andet i opslaget.

Ekstra Bladet har i mange år berettet om, hvordan migrantarbejdere i Qatar lever under umenneskelige forhold i arbejdet på at gøre ørkenstaten klar til at afholde VM i slutningen af 2022.

Et sted mellem 6500 og 15.000 ikke-qatarer har siden 2010 mistet livet i Qatar, hvor FIFA tildelte emiren VM 2022.

Men LA Travel vil ikke høre om alle de 'negative' aspekter af slutrunden i kommentarsporet til opslaget.

'Negative kommentarer om politik og etik vil blive slettet,' skriver de til sidst i opslaget.

Og ganske vist er der i skrivende stund ikke en enkelt kritisk kommentar i kommentarsporet.

Ekstra Bladet ville have spurgt LA Travel yderligere ind til opslaget, men de har ingen kommentarer.

Medie i stormvejr

Mandag endte fodboldmediet Tipsbladet i et stormvejr på Twitter, da en vaks bruger havde set et opsigtsvækkende opslag på mediets Facebookprofil.

Den samme tekst fra LA Travels opslag var blevet delt som et opslag med Tipsbladet som afsender. Tipsbladet har siden lagt sig fladt ned, og ifølge ansvarshavende chefredaktør, Allan Olsen, var det en fejl.

'Som beskrevet i et andet svar, så er det en tåbelig fejl. Det er en annonce, der ikke er markeret som en sådan - og altså ikke et opslag, der har noget med Tipsbladets redaktionelle del at gøre. Og selv som annonce er teksten om sletning af kritik utilstedelig,' skriver han i et tweetsvar.

Allan Olsen fortæller tirsdag til Ekstra Bladet, at Tipsbladet fra i dag læser alle annoncetekster igennem, inden de bliver lagt ud.

LA Travel kan dog på lige fod med alle andre rejsebureauer stadig købe annoncepladser hos mediet.