Rekordsejr nået til Brasilien: 'Som i 1986'

8-0-nedsabling af Moldova er aldrig set større i en kvalifikationskamp til VM eller EM for det danske landshold.

Selvom det blot var mod verdens nummer 177, har rekordsejren alligevel skabt opmærksomhed.

Den store brasilianske avis O Globo har overskriften 'Danmark scorer fem mål på 19 minutter og knuser Moldova 8-0', hvilket Peter Arnholdt, der dækker brasiliansk fodbold tæt, har delt på Twitter.

Vennerne Damsgaard og Skov Olsen blev store helte søndag aften, da de henholdsvis nettede og assisterede to gange hver.

'Som i de gode tider i Mexico i 1986 viste det nordiske hold en appetit på mål, scorede fem på mindre end 20 minutter mellem 19 og 38 og lukkede scoringen med tre mere i anden halvdel og slagtede Moldova 8-0.'

Avisen bruger også betegnelsen 'Dinamáquina' - bedst oversat til 'danskermaskinen' - som det danske landshold blev kaldt under VM i 1986, da Elkjær, Laudrup og resten af holdet henrykkede verdenen med flot spil i gruppekampene.

'Danskermaskinen' kørte som smurt i de tre første kampe ved VM '86. Foto: Lars Poulsen

Især en dansk spiller roses for indsatsen søndag i Herning.

'Angriber Damsgaard fra Sampdoria var højdepunktet. Han scorede to gange og stod for to assists i den største sejr i sit lands historie i en kvalifikationsturnering.'

Også det amerikanske medie ESPN har bemærket den danske rekordsejr og har overskriften: 'Blændende Danmark scorede otte gange mod ulykkelige Moldova.'

Desuden skriver Skotland, der er i Danmarks VM-kvalifikationsgruppe, om den store sejr.

'Danmark sender advarsel til Skotland med 8-0-mishandling af Moldova,' lyder det i avisen The Herald.

Striptease i mørket

Hjulmand: - Har virkelig fået noget at tænke over

Venner i vild opvisning: - Vi har savnet hinanden