Ren verdensklasse: Ingen overgår ham!

Sikke et EM-eventyr Kasper Hjulmands tropper har givet danskerne de seneste uger.

Lørdag aften sluttede festen med et brag af en semifinale på Wembley, hvor England desværre lige havde det ekstra, som sender danskerne på sommerferie, mens Harry Kane og co. søndag spiller finale mod Italien.

Mange danske spillere leverede store præstationer, men ingen overgår Kasper Schmeichel, der diskede op med topredninger på stribe, og endda reddede et straffespark fra Harry Kane, inden den engelske anfører fik det sidste ord.

Læs hvem i Ekstra Bladets karakterbog: