Resultater klar på syv danske tests

Alle syv danske spillere fra engelske klubber, der er udtaget til det danske fodboldlandshold, er testet negative for coronavirus.

Det drejer sig om Kasper Schmeichel, Jonas Lössl, Pierre-Emile Højbjerg, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Henrik Dalsgaard og Mathias Jensen.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) til Ritzau.

De syv kan tilslutte sig det danske fodboldlandshold og træne med lørdag forud for landskampene hjemme mod Island søndag og ude mod Belgien onsdag.

Landsholdsspillerne var forhindrede i at tage hjem til onsdagens testkamp mod Sverige, fordi Storbritannien havde indført et indrejseforbud for danskere.

De kunne først rejse til Danmark fredag, efter at den britiske regering indførte en særregel, der gjorde det muligt for de danske spillere at deltage i søndagens kamp uden at risikere karantæne, når de tager retur til deres bopæl i England.

Højbjerg kan dog ikke spille kampen mod Island, fordi Tottenham-spilleren afsoner en spilledags karantæne efter for mange gule kort.

Danmarks trup har ændret sig adskillige gange i den seneste uges tid, men nu ser truppen til de kommende kampe ud til at være fundet. Og alle de bedste spillere er med.

Hele 41 spillere har været forbi landsholdslejren ifølge DBU, og det er højst usædvanligt med så mange til en samling.

Det har flere årsager, der alle relaterer sig til coronapandemien.

Lige nu lyder truppen på 26 spillere, og der kan være 23 indskrevet til hver af de resterende kampe.

Landstræner Kasper Hjulmand har også sorteret Lyngby-målmanden Thomas Mikkelsen fra truppen.

Det skete efter onsdagens 2-0-sejr over Sverige i en testkamp, hvor fem spillere yderligere blev sendt hjem, oplyser DBU.

Dermed råder Danmark over Schmeichel, Jonas Lössl og Frederik Rønnow som målmænd til de kommende kampe.