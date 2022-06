Rev den af led: - Jeg har prøvet det før

Mæhle, Mæhle…

På rekordtid er Joakim Mæhle blevet pubikumsyndlingen.

Det er nordjyden med nummer fem på ryggen, som ses på tribunerne i landsholdstrøjer. Det er bare Danmarks darling.

Joakim Mæhle rev skulderen af led, men han er klar igen til mandag. Foto: Lars Poulsen.

Mod Kroatien flænsede han op og ned ad sidelinjen, helt som han plejer. Men det førte sjældent til det vi har set så mange gange før: Oplæg eller scoringer fra Mæhle.

Han gjorde, hvad han kunne, men han sled med at finde rytmen. Med at få klaveret til at stemme.

Alligevel blev han kåret som Danmarks bedste spiller af de danske fans oven på 0-1 nederlaget til Kroatien.

- Det er enormt ærgerligt, vi ikke kunne give de danske fans en god oplevelse. Vi er klar til at tage revanche mod Østrig mandag, siger Joakim Mæhle.

Han rev skulderen af led mod slutningen af opgøret. Det er ikke noget, der dog bekymrer ham synderligt forud for mandagens opgør.

Joakim Mæhle nåede ikke sit normalt høje niveau mod Kroatien. Alt for meget lykkes ikke for ham. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg har prøvet det før, men det skulle ikke give problemer før mandag. Her er jeg klar igen, forsikrer Joakim Mæhle.

Han fremhæver den stærke opbakning, som noget særligt for spillerne i Parken.

- Det er virkelig en fornøjelse at spille i Parken. Det er helt fantastisk at komme ind på et stadion, hvor du ved, at alle er med dig.

- Vi har også på udebane oplevet en utrolig opbakning. Det er vi enormt glade for, siger Joakim Mæhle, der var skuffet over, at spillerne ikke kunne give publikum, hvad de kom efter: En dansk sejr.

- Vi skal altid gå efter at vinde på hjemmebane. Parken skal være her, hvor modstanderne ikke kan tage point, pointerer han.