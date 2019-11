Revser Parken: - Under al kritik

De fleste fodboldspillere har nok drømt om at gå ind på Parkens grønne græs og høre nationalmelodien gjalde forud for en landskamp.

11 danskere prøvede det fredag aften, da Gibraltar kom på besøg. Eller det vil sige: De prøvede det næsten.

For Parkens græstæppe var kun pletvist grønt og skæmmet af store områder med grus og ujævnheder. Meget langt fra de nærved gree-agtige græsplæner, man kan se i de store ligaer rundt om i Europa.

Parkens græstætte er ikke i fineste stand. Foto: Lars Poulsen



Og det udgør et problem, mener Flemming Povlsen, der er ekspert på Kanal 5:

- Åge Hareide vil ikke ind på det, men banens beskaffenhed - arbejdsforholdene for spillerne - er under al kritik.

- Når jeg kigger ned på banen og har været nede at gå på den, så er der ikke noget, der appellerer til spillernes syn og deres tekniske formåen.

- Det er en bane, der skulle være lavet til at kunne spille hurtigt spil mod alle nationer. Men her kommer man ind på en bane, hvor mange nemme bolde vil komme til at se svære ud, for bolden hopper og danser.

- Det, synes jeg, er under al kritik. Og jeg håber, at DBU, da de skrev under på en ny aftale med Parken om at afholde landskampe herinde, at de også fik en klausul, der sagde, at vi skal have optimale betingelser. Og det her er ikke optimalt, siger den tidligere europamester.

Når man rejser verden rundt og oplever fantastiske fodboldbaner, kan man godt undre sig over hvorfor Parkens græstæppe så ofte skal ligne en sumpet pløjemark...plads til forbedring! — carsten werge (@wergecw) November 15, 2019

Er den græs ansvarlige i Parken sendt på ferie det sidste halve år? #DENGIB — Færøsk midtjyde (@kristintvermoes) November 15, 2019

Hvad fuck er der sket med græsplænen i parken?! kæft en lorte bane — Kenneth Klausen (@Kenned_Kl) November 15, 2019

Det nuværende græstæppe blev lagt i Parken i sommerferien og er ifølge Grounds Manager Daniel Madsen rigtig godt.

- Det er uden tvivl det bedste græs vi har fået fra Danmark nogensinde, med en trækstyrke på 90 kg, og det er stærkeste græs vi har haft i Parken, sagde han.

Men det var altså i sommer.

