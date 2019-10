Ringede hjem efter konge-sejr: - Det hele var bare sindssygt

HELSINGØR (Ekstra Bladet) I weekenden slog Robert Skov og Hoffenheim mægtige Bayern München - og det var med danskeren som venstre back.

En position, den 23-årige Skov har spillet i de seneste kampe i det tyske, og som han ikke har noget problem med.

- Jeg er i en interessant og lærerig situation. Og som person er jeg meget åben, så jeg er ikke for fin til at spille en uvant position, fortæller han til Ekstra Bladet.

Skov forklarer videre, at træneren i Hoffenheim, Alfred Schreuder, satte ham på backen, fordi han så potentialet for at spille mere offensivt på den måde.

Robert Skov havde en afgørende fod med i sejren over Bayern, da han lagde op til 2-1 målet, der var kampens sidste. Foto: A. Beier/Getty Images

Den tyske træners eksperiment er indtil videre gået godt, for Skov har så småt bidt sig fast i startopstillingen med fuld spilletid i de seneste opgør mod Bayern og Borussia Mönchengladbach.

Og med tanke på de alternative løsninger, der har været at finde på landsholdet på netop venstre back den seneste tid, kunne han være en mulighed på positionen.

Selv vil Skov da heller ikke lægge sig fast på nogen position.

- Jeg ser det ikke som det ene eller det andet. Indtil videre er det gået ganske godt, så nu må vi se, hvad der sker, siger han.

I Hoffenheim synes den tidligere FCK- og Silkeborg-spiller, at han kurven har gået den rigtige vej siden skiftet.

Særligt oven på det flotte resultat mod Bayern, hvor danskeren lagde det afgørende assist i sejren over storholdet.

- Det er bare en unik klub, Bayern München, det tror jeg, alle ved, så at slå dem var bare sindssygt fedt, fortæller Robert Skov.

Han lyser endnu mere op, da han fortæller om snakken, han havde med sin familie efter kampen.

- Da jeg ringede hjem, efter vi havde slået Bayern... det hele var bare sindssygt, siger Skov.

Det danske landshold tager lørdag imod Schweiz i EM kvalifikationens gruppe D, hvor Danmark ligger to'er efter Irland. Schweiz kan overhale Danmark med en sejr.

