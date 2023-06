Ringede Hjulmand op: - Han er pisse ked af det

Kasper Hjulmand fortæller, at han forud for mandagens blev ringet op af en meget berørt Mohamed Daramy. Landstræneren forsikrer, at alt er godt mellem dem

Kasper Hjulmand har svært ved at forstå, hvordan historien om Mohamed Daramy fravær har udviklet sig.

Allerede på pressemødet efter 1-1-resultatet mod Slovenien var sagen et tema, og her gjorde landstræneren det klart og tydeligt, at det var en kæmpe storm i et glas vand. Han har aldrig sagt, at Daramy kun opfylder to af tolv kriterier for at være en god landsholdsspiller, lød det.

I mixed zone efter kampen uddybede han den telefonsamtale, han mandag har haft med en meget påvirket Mohamed Daramy.

- Han ringer til mig og er pisseked af det, fordi det er ikke det, der er blevet sagt. Han er ked af, at ham, du (henvender sig til B.T.-journalist, red.) har talt med, har misforstået situationen.

En meget berørt Mohamed Daramy har mandag været i telefonisk kontakt med Kasper Hjulmand. Foto: Claus Bonnerup

- Der er ikke nogen situation. Vi er på fin bølgelængde, og det er en helt normal ting, at der bliver sorteret en spiller fra. Der er ingen problemer overhovedet, forsikrer Hjulmand.

- Du siger, at Daramy var pisseked af det. Hvad har han sagt til dig?

- Han er ked af, at det er blevet misforstået, og at det er blevet en sag.

- Det er klart, at den måde, det opstår på, er sådan, det fungerer. Og det er han ked af, fordi det er slet ikke sådan, han selv har oplevet situationen, eller sådan han har set den samtale med mig.

- Det er slet ikke sådan, jeg er. Det er en helt almindelig ting, jeg har gjort. Jeg har gjort det masser af gange, og jeg kommer til at gøre det igen.

Foto: Claus Bonnerup

Har mere ondt af Nelsson

Faktisk har den danske landstræner mere ondt af Victor Nelsson, der måtte tage turen til Slovenien sammen med sine 23 holdkammerater, fordi der var tvivl om én af midtstopperne.

Derfor var det faktisk af respekt for Mohamed Daramy, at han blev sendt på tidlig ferie, forklarer Hjulmand.

- Jeg tager tre dage af hans ferie ved at tage ham med hernede og sætte ham op på tribunen. Det er faktisk i respekt for, at han har så kort ferie, og at jeg ikke spilder hans tid.

- Jeg har det værre over for Victor Nelsson, end jeg har over for Daramy, fordi jeg tager Nelsson med herned, og han kommer ikke i spil.

Danmark spillede mandag aften 1-1 mod Slovenien. Det betyder, at det danske landshold indtager en aktuel tredjeplads i deres kvalifikationsgruppe.

Det danske landshold mødes igen til september, når der venter to yderligere kampe i EM-kvalifikationen mod henholdsvis San Marino og Finland.