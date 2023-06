Ringede til Eriksen fra hospitalet

Anders Christiansen har også fået en ICD-enhed indopereret, og han havde behov for at tale med en, der allerede havde en pacemaker

Hvem ringer man lige til med alle sine spørgsmål, når man skal have en pacemaker, ICD-enhed?

Malmö-spilleren Anders Christiansen stod over for det valg for få uger siden, hvor han ikke skulle tænke sig længe om, før han ringede til Christian Eriksen.

For to år siden faldt han om i Parken og siden fik han en ICD-enhed indopereret. En operation, der har betydet, at Eriksen kan spille videre på topplan.

Christian Eriksen fik Philip Billings støvle i ansigtet. Derfor måtte han syes med to sting. Den 31-årige Manchester United spiller har også måtte rådgive Anders Christiansen om, hvordan det er at få en ICD-enhed indopereret.

Han måtte smutte fra Inter, fordi det ikke er tilladt at spille videre i Serie A. Men Eriksen er kommet fornemt videre med aftalen med en af verdens største klubber, Manchester United.

- Anders ringede til mig fra hospitalet. Jeg har sagt til ham, at der ikke er nogen problemer med en ICD-enhed. Den er sikker, og han er i gode hænder, siger Christian Eriksen fra landsholdslejren i Helsingør.

- Han havde selvfølgelig nogle spørgsmål om, hvad han kan og hvad han ikke kan. Men jeg har ikke oplevet noget dårligt. Det eneste er, at jeg skal gå uden om kontrollen i lufthavnen.

Anders Christiansen ringede til Christian Eriksen fra hospitalet, da han skulle have indopereret en pacemaker, ICD-enhed.

- I dag tænker jeg aldrig på min. Det er kun, når jeg af eksempelvis jer journalister bliver mindet om det. Den er bare blevet en del af mig, forklarer Christian Eriksen, der også rådede Anders Christiansen til at bruge noget tid på at være sammen med sin familie de kommende måneder.

Anders Christiansen fik det pludselig dårligt på træningsbanen for et par uger siden. Han måtte lægge sig i græsset og trække sig ud fra træningen. Siden viste undersøgelser, at han skulle have indopereret en ICD-enhed.

Anders Christiansen har ikke været i landsholdsturppen siden 2021. Han har ligesom Christian Eriksen fået en ICD-enhed.

Malmö-træner Henrik Rydström slog fast efter episoden med klubbens danske anfører, at han var lykkelig over, at danskeren stadig var i live.

Anders Christiansen er ude af spillet resten af året for Malmö FF. Han ventes at være tilbage på banen til næste sæson