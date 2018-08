Risikerede udelukkelse: Nu slipper landshold for straf

Nigeria slipper for at blive udelukket af den internationale fodboldfamilie.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) meddeler, at ledelsen i det afrikanske lands fodboldforbund er blevet genindsat, og truslen om at smide Nigeria ud af Fifa er dermed ophævet.

Fifa er dog ikke færdig med at holde øje med situationen i Nigeria.

- Fifa vil fortsat holde nøje øje med situationen for at sørge for, at Fifas regler bliver fulgt, meddeler Fifa ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tidligere i august kom det frem, at Fifa truede Nigeria med udelukkelse.

Det skyldtes, at en gruppe personer havde overtaget fodboldforbundets hovedkvarter, mens forbundets formand, Amaju Pinnick, i juli var rejst til VM i Rusland, hvor Nigeria deltog.

Gruppen hævdede, at en retskendelse gav dem ret til at overtage kontrollen i forbundet.

Fifa krævede, at hovedkvarteret i fodboldforbundet blev givet tilbage til de valgte fodboldledere.

Med ophævelsen af truslen kan Nigerias landshold forberede sig til Africa Cup of Nations-kvalifikationskampen ude mod Seychellerne uden risikoen for ikke at måtte stille op.

Kampen bliver spillet 7. september.

Africa Cup of Nations spilles næste år i Cameroun, og Nigeria har fået en skidt start i kvalifikationsgruppe E.

I juni sidste år tabte Nigeria den første gruppekamp 0-2 hjemme til Sydafrika.

