Ritual i fokus: Kommer næppe til at ske

I sekunderne før starten på efterårets kampe i Nations League knælede de danske landsholdsspillere som et symbol på støtte i kampen mod racediskrimination, men det kommer næppe til at ske før torsdagens VM-kvalifikationskamp mod Israel.

Da landsholdsspillerne knælede i efteråret, var det på opfordring fra modstanderne. Det siger landsholdsanfører Simon Kjær på et pressemøde.

Han understreger, at landsholdet støtter kampen mod diskrimination og racisme, uagtet om holdet knæler eller ej.

- Vi har gjort det på opfordring fra de andre hold, som vi har spillet imod. Så vi har bakket op om kampen mod diskrimination og racisme, hvilket vi altid har gjort, men vi har ikke snakket om det (at knæle, red.) i forhold til kampen i morgen endnu.

Som en støttemarkering til kampen mod racediskrimination satte de danske spillere sig ned på knæ før efterårets landskampe. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Så I kommer ikke til at knæle i morgen, medmindre Israel ønsker, at I gør det?

- Nej, det tror jeg ikke, siger Simon Kjær.

Ritualet er brugt verden over på tværs af sportsgrene. I de bedste engelske fodboldrækker er det blevet brugt af samtlige hold indtil for nylig. I februar meddelte både Brentford og Bournemouth samt Crystal Palaces Wilfried Zaha, at de ville droppe ritualet.

Ritualet fik ikke længere stor opmærksomhed, når der som en selvfølge blev knælet ved alle kampe. Samtidig var der ikke nogen synlig effekt af flere måneders knæleri inden fodboldkampene, lød begrundelsen for at skrotte ritualet.

Når de danske spillere torsdag løber på banen i Israel, bliver det foran op mod 5000 tilskuere i det vaccinationseffektive land.

Udsigten til tilskuere på lægterne vækker glæde hos de danske spillere, selv om der ikke kommer til at være medrejsende danske fans. Det siger Christian Eriksen.

Foto: Jack Guez/Ritzau Scanpix

- Vi sad og snakkede om det i bussen og på hotellet, og det er kun dejligt, at der er fans. Det giver en lidt anden stemning. Uanset om det er modstandernes fans eller vores, så giver det en positiv stemning.

- Selvfølgelig skal vi lige vænne os til det igen, men jeg tror, at vi falder hurtigt ind i det. Sådan har det jo været i det meste af vores karriere, siger Eriksen.

Simon Kjær supplerer:

- Det bliver fedt at få nogle tilskuere på tribunerne igen. Her er det muligt, og derfor ser vi selvfølgelig frem til det. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst spillede for tilskuere på tribunerne, så det glæder jeg mig til, siger anføreren.

Torsdagens VM-kvalifikationskamp i Tel Aviv mellem Israel og Danmark begynder klokken 18 dansk tid.

