Robert Skov : Jeg har det som første skoledag

Kantspilleren Robert Skov har været den altoverskyggende profil i Superligaen i denne sæson, hvor han har sat målrekord med 29 fuldtræffere i landets bedste række - primært takket være sin unikke sparketeknik med venstrefoden.

De mange mål og gode præstationer for FC København har også ført til, at han i denne uge er trådt ind i landsholdslejren for første gang. Og det kan godt være lidt angstprovokerende for den 23-årige silkeborgenser.

- Man er da lidt sådan "første dag i skolen"-agtig, når man lige kommer ind på landsholdet. Jeg kender selvfølgelig nogle af spillerne, men der er også mange, jeg ikke har mødt før.

- Så jeg skal da lige føle mig an og komme ind i det hele. Det minder lidt om mine første dage i FCK, når man lige skal møde alle og lære nogle bestemte ting.

- Men det er fedt at være her. Jeg har glædet mig rigtig meget, specielt efter sidste gang, hvor jeg blev skadet dagen inden samlingen, siger Robert Skov med henvisning til landsholdssamlingen i marts.

Skov under landsholdets træning på Helsingør Stadion i mandags. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Han har spillet 22 U21-landskampe, europæiske klubkampe for FCK og topkampe med metal på spil. På A-landsholdets træningsbane i Helsingør har han prøvet kræfter med et endnu højere niveau, end han er vant til.

- Man kan godt mærke, at A-landsholdet er noget andet på træningsbanen. Der er et rigtig højt tempo, men jeg synes da, at jeg kunne følge med, siger Robert Skov.

Han vil forsøge at tage selvtilliden fra sin gode sæson i FCK med ind på landsholdet. Overskud kombineret med hårdt arbejde skal give ham en stjerne hos landstræneren.

Han tvivler dog på, at han for alvor kan nå at komme i betragtning til en startplads i de kommende to kampe mod Irland og Georgien fredag og mandag.

- Det er ret naturligt, at jeg skal bevise mig på træningsbanen, før jeg kan få lov til at spille. Jeg er nok mest en joker her første gang, og jeg må bare gøre det så godt, som jeg kan. Jeg vil sindssygt gerne spille, men jeg står ikke og forventer noget.

- Spillerne på landsholdet har spillet sammen i rigtig lang tid og gjort det godt, og hvis jeg kan komme ind og får chancen, så vil jeg selvfølgelig gøre mit bedste, siger Robert Skov.

Efter A-landsholdssamlingen tilslutter han sig U21-landsholdet, som han skal repræsentere ved EM i Italien.

