Landsholdets fan-indpisker er en kontroversiel mand med sine bånd til Hells Angels, men det er ikke af større betydning for DBU. Og på et foto står han side om side med både fodbolddirektør Peter Møller og landsholdschef Christian Nørkjær

De kalder sig De Danske Rødder, og båndene til Hells Angels er ikke til at skjule for manden, der i disse år har overtaget styringen med de danske landsholdsfans på stemningstribunen Den Røde Mur.

Men for DBU er der ikke noget at udsætte på den landsholds-capo, der går forrest til fanmarchs og med megafonen i hånden styrer tusindvis af landsholdsfans såvel på gaderne som under landskampene i Parken.