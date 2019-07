Rødglødende Messi i voldsomt angreb: - Korruption!

Argentinas superstjerne Lionel Messi kalder det korruption, at Argentina ikke er i finalen ved det sydamerikanske fodboldmesterskab Copa America.

Den argentinske anfører blev lørdag aften udvist i bronzekampen mod Chile, som Argentina vandt 2-1.

Efterfølgende nægtede Messi at deltage i medaljeoverrækkelsen og modtage sin medalje.

I stedet langede den 32-årige argentiner ud efter det sydamerikanske fodboldforbund, der er arrangøren bag turneringen, som i år afholdes i Brasilien.

- Der er ingen tvivl om, at det hele er sat op for Brasilien. Jeg gider ikke være en del af denne korruption, siger Messi ifølge fodboldmagasinet goal.com.

Argentina røg ud til Brasilien i semifinalen i turneringen efter et nederlag på 0-2. Efter den kamp mente Messi, at Argentina var blevet bortdømt og skulle have haft mindst et straffespark.

- Vi kunne være kommet længere i turneringen, men vi fik ikke lov at komme i finalen. Korruption, dommerne og alle andre gjorde, at folket ikke kunne nyde fodbolden, siger Messi.

- Jeg blev nok smidt ud, på grund af hvad jeg sagde mod Brasilien. Men jeg siger altid, hvad jeg mener. Jeg er ligeglad med, om det har konsekvenser, siger Messi.

Brasilien møder Peru i finalen søndag aften.

Peru slog overraskende de forsvarende mestre fra Chile ud af turneringen i semifinalen med en 3-0-sejr.

Brasilien har vundet Copa America, hver gang landet har været vært for turneringen.

Med nederlaget i semifinalen missede Messi sin chance for at vinde et trofæ med det argentinske landshold.

Messi får dog chancen igen næste år, hvor Copa America spilles i Argentina og Colombia.

